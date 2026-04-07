Fluminense tem retrospecto positivo em estreias na Libertadores

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense volta a disputar a competição continental após dois anos e inicia a busca pelo bi. Assim, o Tricolor estreia nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, fora de casa, e aposta no retrospecto positivo em estreias para começar a campanha com o pé direito.

O Fluminense disputa a Libertadores pela 11ª vez na história, sendo a quinta vez nos últimos seis anos. No histórico da competição, o Tricolor já teve estreias difíceis contra brasileiros, incluindo um clássico com o Vasco em 1985, além de jogos na altitude e contra times tradicionais como o River Plate, da Argentina. Contudo, mesmo assim nunca perdeu.

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Ao todo, o Fluminense soma dez jogos, cinco vitórias e cinco empates em estreias na Libertadores. Na última estreia, quando ostentou o patch de atual campeão pela primeira vez em sua história, empatou com o Alianza Lima, do Peru, por 1 a 1, fora de casa. O Tricolor, aliás, já enfrentou venezuelanos em estreias: venceu o Caracas por 1 a 0, em 2013, no Estádio Olímpico de Caracas.

Em 1971, 1985, 2011 e 2013, o Fluminense disputou a Libertadores sendo o atual campeão brasileiro. Já em 2008, ano em que obteve a sua segunda melhor campanha com o vice-campeonato, disputou por causa do título da Copa do Brasil do ano anterior. Em 2024, defendeu o título pela primeira vez na história. No entanto, em 2012, 2021, 2022, 2023 e 2026 se classificou via Brasileirão.

Estreias do Fluminense na Libertadores:

1971: Palmeiras 0 x 2 Fluminense – 29/01 – Pacaembu

1985: Fluminense 3 x 3 Vasco – 23/07 – Maracanã

2008: LDU 0 x0 Fluminense – 20/02 – Casa Blanca

2011: Fluminense 2 x 2 Argentinos Juniors – 09/02 – Estádio Nilton Santos

2012: Fluminense 1 x 0 Arsenal de Sarandí – 07/02 – Estádio Nilton Santos

2013: Caracas 0 x 1 Fluminense – 13/02 – Estádio Olímpico de Caracas

2021: Fluminense 1 x 1 River Plate – 22/04 – Maracanã

2022: Millonarios 1 x 2 Fluminense – 22/02 – Estádio El Campín

2023: Sporting Cristal 1 x 3 Fluminense – 05/04 – Estádio Nacional

2024: Alianza Lima 1 x 1 Fluminense – 03/04 – Estádio Alejandro Villanueva