Ex-Corinthians, Marlone reforça o Brasiliense na Série D do Brasileirão

Marlone passou pelo Corinthians e outras equipes de grande porte do futebol brasileiro - (crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Um velho conhecido da elite nacional desembarca no Distrito Federal com a missão de elevar o nível do setor ofensivo do Brasiliense. Com passagem pelo Corinthians, o meia-atacante Marlone, de 34 anos, foi anunciado pelo Jacaré nesta segunda-feira (6/4) como reforço para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

A contratação representa uma aposta do clube amarelo em experiência e qualidade técnica para o período de largada da competição. Na estreia, o Brasiliense decepcionou e empatou com o Primavera, no Serejão, por 1 x 1. Com histórico em clubes de grande expressão, o jogador chega para agregar criatividade, capacidade de finalização e leitura de jogo ao elenco candango.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A passagem pelo Corinthians figura como um dos momentos mais relevantes da carreira do novo reforço do Brasiliense. No clube paulista, Marlone ganhou destaque por atuações consistentes, gols importantes e participação em uma das equipes mais competitivas do país naquele período, o que consolidou o nome no cenário nacional.

Rodagem nacional

Ao longo da trajetória, o meia-atacante vestiu camisas tradicionais do futebol brasileiro, como Vasco, Fluminense, Sport, Atlético-MG e Goiás, além de experiências recentes por Brusque, Vila Nova, Chapecoense e Ypiranga-RS. O jogador também soma passagem internacional pelo Suwon, da Coreia do Sul, ampliando a bagagem e oferecendo ao Brasiliense um perfil experiente para momentos de pressão na Série D.

A expectativa gira em torno da rápida adaptação ao elenco e da possibilidade de utilização nas próximas rodadas da Série D. O Jacaré busca consolidar campanha competitiva e aposta na vivência do novo reforço como peça importante na caminhada nacional.