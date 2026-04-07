Palmeiras avança por novos patrocínios e projeta receita superior a R$ 300 milhões

Palmeiras espera fechar com mais dois patrocinadores para o seu uniforme - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras intensificou as tratativas para ampliar seu número de patrocinadores e está perto de fechar dois novos acordos para diferentes áreas do uniforme. As conversas envolvem espaços na barra do calção e na região frontal da camisa, entre o escudo e o logotipo da Puma. Os nomes das empresas ainda não foram divulgados.

Além dessas frentes, o clube também busca parceiros para a parte traseira da camisa e para o espaço máster das categorias de base. Com essas negociações, a diretoria espera elevar ainda mais a arrecadação com publicidade. O objetivo é superar a marca dos R$ 300 milhões.

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Recentemente, o Alviverde anunciou a chegada da Leapmotor como nova patrocinadora. A empresa estampará sua marca nas costas da camisa em um contrato de duas temporadas, com investimento anual de R$ 20 milhões. O acordo também inclui o fornecimento de veículos e a possibilidade de projetos via Lei de Incentivo ao Esporte.

Antes disso, o Palmeiras já contava com uma base sólida de parceiros, como Sportingbet, Cimed, Sil, Uniasselvi e D’Italia, distribuídos em diferentes áreas do uniforme.

Com a soma de valores fixos e variáveis desses contratos, a camisa alviverde já se aproxima da casa dos R$ 300 milhões. A tendência é de crescimento com a conclusão das negociações em andamento e a exploração de outras propriedades comerciais, como placas de publicidade.

Palmeiras busca aumentar valor da sua camisa

No caso das categorias de base, o espaço principal segue em aberto desde o fim do vínculo com a Fictor. Contudo, a diretoria avalia incluir esse ativo em um pacote comercial com o futuro patrocinador da barra traseira ou negociar separadamente. Por estratégia institucional, o clube optou por manter sem marcas a barra frontal da camisa e o meião.

Além disso, a projeção orçamentária para 2026 indica receita de R$ 259 milhões com publicidade e patrocínio. Aliás, em 2025, esse montante foi de R$ 213,6 milhões, o que reforça a tendência de crescimento no setor.