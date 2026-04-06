João Fonseca vence e encerra jejum de 14 anos em Monte Carlo

João Fonseca colocou o Brasil de volta na segunda fase do ATP de Monte Carlo - (crédito: Divulgação/ATP Monte Carlo)

João Fonseca venceu Gabriel Diallo (36º) nesta segunda-feiora por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) na estreia no Master 1000 de Monte Carlo. Antes do triunfo de João, o tênis brasileiro amargava jejum de 14 anos na chave principal simples do torneio. A última vitória havia sido com Thomaz Bellucci em 2012.

Na próxima fase, Fonseca enfrentará Arthur Rinderknech (27º). O francês venceu o russo Karen Khachanov (14º) por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2). A partida marcará o primeiro encontro entre os tenistas, e está prevista para ocorrer nesta quarta-feira (8/4).

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"Um ótimo jogo. Feliz com a primeira rodada, como enfrentei. Um pouco nervoso no começo, mas consegui impor um ritmo muito bom, jogando um grande nível de tênis, com as alturas, no padrão. Segundo set diminuí o foco, depois logo voltei a desempenhar bem novamente. Estou muito feliz com essa primeira rodada e espero continuar assim para o resto do torneio”, vislumbrou João Fonseca.

O jogo

João Fonseca dominou as ações nos ralis iniciais. Após um breve equilíbrio em um game a um, o brasileiro impôs o ritmo e conquistou duas quebras de serviço consecutivas, disparando no placar para abrir 4 a 1. Com a vantagem estabelecida, Fonseca manteve a solidez do fundo de quadra. Sem sofrer sustos, fechou a primeira parcial em 6/2.

Após um susto inicial no segundo set, no qual Diallo conquistou a primeira quebra e abriu 3/1, João Fonseca provou por que é uma das grandes promessas do circuito ATP. O brasileiro reagiu prontamente, quebrou o saque do adversário duas vezes seguidas e confirmou o triunfo por 6/3.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima