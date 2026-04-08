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Hater de Neymar, ex-jogador inglês é réu por agredir técnico

Joey Barton, que está preso, é acusado de envolvimento em ataque que deixou ex-técnico ferido; Justiça marca julgamento para setembro

Ex-jogador e treinador de futebol Joey Barton - (crédito: Divulgação/Bristol Rovers)
Ex-jogador e treinador de futebol Joey Barton - (crédito: Divulgação/Bristol Rovers)

Conhecido da torcida brasileira por seus comentários raivosos com relação ao estilo de jogo e ao comportamento de Neymar, o ex-jogador inglês Joey Barton, de 44 anos, será julgado em setembro por lesão corporal grave contra um treinador nas redondezas de um clube de golfe, em Huyton, na região metropolitana de Liverpool. A Justiça manteve Barton preso após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (7).

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O caso ocorreu na noite de 8 de março, quando equipes de emergência atenderam a uma ocorrência de violência. A vítima era o ex-treinador Kevin Lynch, que sofreu diversos ferimentos no rosto e nas costelas.  A Justiça, porém, não revelou o motivo da agressão. Um outro homem, que responde ao processo em liberdade, também participou das agressões.

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Barton disputou 269 partidas na Premier League, com destaque para sua passagem pelo Manchester City. Após se aposentar dos gramados, ele, inclusive, trabalhou como treinador no Bristol Rovers.

Já Kevin Lynch atuou como técnico em clubes de divisões amadoras, como Prescot Cables, Prescot Marine e City of Liverpool FC. Além disso, ele fundou e dirige uma instituição voltada para crianças com necessidades especiais.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/04/2026 09:23
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