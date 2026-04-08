ITF Sand Series Brasília 2026: inscrições terminam nesta quinta-feira

A competição oferece seis diferentes categorias aos praticantes do Beach Tennis - (crédito: Marcello Zambrana/DGW)

Brasília está em contagem regressiva para o Sand Series Brasília Classic 2026. O torneio internacional de Beach Tenis, uma das modalidades que mais cresce no mundo, com estimativa de 1,5 milhão de praticantes na estimativa da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), 60% no país, começa no próximo dia 20 na Arena BRB e tem prazo para inscrições previsto para terminar nesta quinta-feira.

O evento completa cinco anos em 2026 e virou referência internacional pelo alto nível competitivo e a estrutura moderna. O torneio terá estrelas do Beach Tennis mundial, além de jogadores amadores e juniores. O interesse global pela modalidade colocou em pauta a entrada na modalidade no cardápio olímpico nos Jogos de Brisbane-2032.

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A competição na capital contará com um Card Principal, mas também terá outras categorias como Brasília Classic Amador, Brasília Classic Junior, Brasília Classic Profissional e Interclubes FBT, que englobam as modalidades masculina, feminina e mista.

"O torneio é reconhecido mundialmente pela estrutura, organização e alto nível técnico. Para o Brasil, é uma oportunidade muito importante de receber um evento do mais alto nível do circuito internacional, permitindo que nossos atletas joguem em casa, diante do público brasileiro, e tenham mais chances de conquistar pontos importantes no ranking mundial. O Sand Series contribui diretamente para o fortalecimento e o crescimento do beach tennis no país", diz Eduardo Gordilho, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

As inscrições para o torneio na categoria juvenil custam US$ 25 (cerca de 127 reais) e terminam nesta quinta-feira. As vendas de ingressos serão abertas amanhã, às 19h, no site da Bilheteria Digital. A lista dos atletas profissionais candidatos ao título será fechada nesta quinta-feira.

Programe-se

O que: ITF Sand Series Brasília Classic 2026

Onde: Local: Arena BRB – Brasília

Quando: 20 a 26/4

Inscrições até 9/4/2026 na categoria juvenil: Site

Ingressos: a partir desta quinta, na Bilheteria Digital

*Por Rafael Lins. Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima