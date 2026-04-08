Atlético segura o Barcelona, vence no Camp Nou e larga em vantagem

O Atlético de Madrid se impôs dentro do Camp Nou e abriu o p placar logo depois de o Barcelona ter um jogador expulso - (crédito: Foto: David Ramos/Getty Images)

O Atlético de Madrid fez uma grande partida no Camp Nou e venceu o Barcelona por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (8). A equipe da capital espanhola segurou a pressão dos catalães e conquistou ótima vantagem para a partida de volta, no Metropolitano, na próxima semana. Julián Alvarez, em linda cobrança de falta, e Sorloth marcaram os gols do triunfo. Vale destacar que no lance do gol do argentino, o zagueiro Cubarsí levou cartão vermelho, no fim do primeiro tempo.

O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Metropolitano. O Atlético pode perder por um gol de diferença em casa que avança à semifinal. Para os Blaugranas, um triunfo por dois de vantagem leva a partida para a prorrogação.

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Antes de a bola rolar no Camp Nou, um minuto de silêncio em homenagem ao ex-treinador Mircea Lucescu, que morreu na última terça. O romeno, de 80 anos, estava internado em um hospital de Bucareste desde o fim de março, após passar mal durante uma reunião técnica antes de um treino da seleção romena.

Atlético faz grande jogo no primeiro tempo

Em campo e sem Raphinha, lesionado, o Barcelona imprimiu uma forte pressão nos minutos iniciais, que logo foi controlada pelo Atlético, que também procurou avançar para não ficar somente na defesa. Rashford, pelo lado catalão, e Giovanni Simeone assustaram os goleiros rivais.

Os catalães seguiram com o controle da bola, tentando encontrar uma brecha na defesa colchonera. Por outro lado, tentava evitar os poderosos contragolpes, com Lookman, Simeone, Griezmann e Julián Álvarez. Rashford balançou as redes aos 17, mas o árbitro marcou correto impedimento de Yamal. O jovem prodígio quase fez um gol de placa minutos depois, ao fazer fila e só parar na travada da defesa. Na sequência do lance, Gerard Martín finalizou de longe e quase marcou.

Contudo, o lance que mudou o rumo da partida ocorreu aos 42 minutos. Simeone recebeu grande lançamento e sairia na cara do gol, quando foi derrubado por Cubarsí. Inicialmente, o árbitro deu amarelo, mas, chamado pelo VAR, mudou a cor do cartão, aplicando o vermelho e expulsando o zagueiro do Barcelona. Na cobrança, Julián Alvarez mostrou toda sua qualidade e mandou no ângulo, sem chances para Joan García: 1 a 0 Atlético.

Com um a menos, Barcelona não reage e leva mais um

Na volta do intervalo, o Barcelona não sentiu a desvantagem numérica e partiu para cima. O Atlético, com uma postura mais retraída, não conseguia sair do seu campo. Logo de cara, Yamal lançou Rashford, que tirou de Musso e quase empatou. O goleiro apareceria decisivamente em seguida ao defender cobrança de falta do atacante inglês. A bola ainda pegou no travessão.

Os catalães pediram pênalti em lance que Musso bateu tiro de meta para Pubill, que tocou a mão na bola como se a partida não tivesse em andamento. No entanto, o árbitro não entendeu assim e mandou o jogo seguir, para reclamação dos jogadores do time da casa.

O Atlético passou a se soltar um pouco mais, aproveitando-se também de ter vantagem numérica em campo. Aos 24, em contra-ataque, Ruggeri recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Sorloth fazer o segundo do Colchonero. O Barcelona tentou a todo custo diminuir o marcador e foi perdendo chances. Ronald Araújo passou perto, Yamal parou em Musso. No fim, a equipe do técnico Hansi Flick abusou de bolas jogadas na área, que não surtiram efeito, facilitando o corte da defesa.

O Colchonero sai do Camp Nou com enorme resultado para decidir na capital espanhola.