PSG domina o Liverpool, vence em Paris e abre vantagem nas quartas

Os atuais campeões europeus abriram uma vantagem grande para o duelo de volta na Inglaterra - (crédito: Foto: Divulgação/PSG)

O PSG fez valer o mando de campo e venceu o Liverpool por 2 x 0 nesta quarta-feira (8), no jogo de ida das quartas de final da Champions 2025/26. O time dominou a partida no Parque dos Príncipes, em Paris, e decidiu a vitória com gols de Doué, no primeiro tempo, e Kvaratskhelia, na etapa final.

Com o resultado, o PSG abre boa vantagem para o confronto de volta e pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante vaga na semifinal. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Anfield.

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A derrota fora de casa aumenta a pressão no Liverpool e o técnico Arne Slot balança no cargo. O time não vence há três jogos na Premier League e está na quinta posição, fora da zona que classifica para a próxima Champions. Além disso, os Reds foram eliminados no último sábado (4) nas quartas de final da Copa da Inglaterra, com uma derrota de 4 a 0 para o Manchester City

O jogo

O PSG dominou o primeiro tempo contra o Liverpool, criou as melhores chances e levou perigo principalmente com o trio de ataque formado por Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. O gol saiu após roubada de bola de Doué no meio, troca de passes com Vitinha e Dembélé, e uma finalização forte do camisa 14, que desviou em Gravenberch antes de encobrir o goleiro Mamardashvili.

Na volta do intervalo, o PSG seguiu dominante, com o trio de ataque comandando as ações. Logo no início, a equipe quase ampliou após erro de Mac Allister na saída de bola, mas Dembélé desperdiçou uma chance clara ao finalizar para fora, mesmo livre na área após passe de Nuno Mendes. Aos 19 minutos, porém, Kvaratskhelia resolveu. Ele driblou a marcação e o goleiro com categoria antes de marcar o segundo gol do time parisiense. O PSG e Dembélé parou na trave. Sem conseguir reagir, o Liverpool pouco ameaçou e apenas segurou a derrota por 2 a 0 até o fim da partida.