Copa Centro-Oeste: Capital empata por 0 x 0 com o Araguaína em Tocantins

Capital e Araguaína empataram por 0 x 0 na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo A da Copa Centro-Oeste. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos quatro pontos e empataram com o Vila Nova-GO. No entanto, os critérios de desempate definem a tabela pelo saldo de gols. o time goiano ocupa o segundo lugar, seguido por Araguaína (3º) e Capital (4º). Restam mais duas rodadas na fase de grupos.

No próximo jogo o Capital volta a jogar em casa, e receberá o Operário-MT, em jogo válido pela segunda rodada da Série D. O Araguaína continua no Tocantins e recebe o Guaporé também em partida da Série D.

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Mesmo fora de casa, o Capital iniciou a partida no controle das ações do jogo. A coruja detinha o poder sobre a posse de bola e buscava o gol adversário a todo momento. Do outro lado, o Araguaína se mostrava nervoso e acumulava erros de passe. Apesar de obter o domínio da partida, a Coruja só chegou com perigo pela primeira vez aos 20 minutos, após Cesinha finalizar com força e a bola passar ao lado da trave esquerda do goleiro adversário.

O Capital seguia no campo de ataque, contudo, não conseguia ameaçar a meta do goleiro Brito. O Araguaína, por sua vez, seguia com dificuldades para armar jogadas e apelava por chutes de longa distância para tentar tirar o zero do placar. A chance de maior perigo da primeira etapa nasceu dessa forma, após o camisa sete, William, finalizar de longe e o goleiro da Coruja, Luan, aparecer pela primeira vez no jogo. A partida seguiu neste desenho até o árbitro Luiz Paulo apitar o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

Na etapa final, a proposta das equipes seguiu a mesma. O Capital continuava no controle das ações e buscava o gol adversário por meio de trocas de passes. Do outro lado, o Araguaína cometia erros e o time não conseguia se encontrar em campo.

Entretanto, a Coruja seguia com problemas para provocar perigo ao gol de Brito. O lance de maior perigo veio novamente dos pés de Cesinha, o camisa sete driblou o zagueiro e finalizou sem força, facilitando a vida do goleiro adversário.

Em uma tentativa de abrir o placar, o técnico Luizinho realizou mudanças na equipe, colocou Nescau, Yann Rolim, Lessinho, Zé Mateus e Genilson. As mudanças, entretanto, fizeram o Capital perder o poder de criação, com as saídas de Jerry e Rodriguinho.

Assim, a partida ganhou um caráter ainda mais morno, onde ambos os times tinham dificuldade para criar chances de gol. A grande chance do jogo aconteceu aos 43 do segundo tempo, depois de Ainton Junior receber sozinho e disparar em direção ao gol, o placar só não foi aberto devido a Luan, o goleiro da Coruja saiu com precisão e evitou a derrota. Dessa forma, a partida se encerrou em 0 x 0.

Ficha técnica

0 Araguaína

Brito, Kevin (Luiz Henrique), Neto Luiz, Eduardo, André Oliveira, Gabriel William, William, Gustavo Gomes (Luiz Eduardo), Viana (Robinho), Alan Calbergue e Ainton Junior.

Técnico: Léo Goiano

0 Capital

Luan, Mika (Genilson), Medeiros, Richardson, Lucas Oliveira, Esdras (Zé Mateus), Renan, Cesinha, Rodriguinho (Nescau), Mira, Jerry (Yann Rolimi) e Deysinho (Lessinho).

Técnico: Luizinho

Cartões amarelos: Robinho e Jerry

Estádio: Mirandão, em Araguaína (TO)

Arbitragem: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Público: 272 pagantes

Renda: R$7.209,00