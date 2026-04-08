Fonseca x Berrettini: duelo de raízes cariocas em Monte Carlo na matinê

O confronto entre João Fonseca e Matteo Berrettini no Masters 1000 de Monte Carlo, nesta quinta-feira (9/4), a partir de 6h (de Brasília), guarda uma coincidência geográfica curiosa e aproxima os dois lados da rede.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Enquanto o carioca Fonseca é a grande promessa do tênis do Brasil, o italiano Berrettini carrega o Rio de Janeiro em seu DNA por meio da avó. A brasileira Lúcia Fogaça nasceu na mesma cidade do jovem brasileiro e se casou com o avô do ex top-10 do mundo. O duelo "brasileiro" válido pelas oitavas de final terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após despachar Gabriel Diallo na estreia (6 x 2 e 6 x 3) e superar Arthur Rinderknech em uma batalha de três sets na segunda rodada (7 x 5, 4 x 6 e 6 x 3), João Fonseca agora volta suas atenções para um desafio de peso contra Matteo Berrettini. O italiano chega embalado após uma vitória gigantesca sobre o ex-número 1 do mundo, Daniil Medvedev, na qual saiu vencedor por duplo 6/0, sem ceder um único game sequer na partida.
O duelo marca o segundo encontro no histórico entre ambos, e Fonseca entra em quadra em busca de revanche. No primeiro embate, ocorrido na Copa Davis de 2024, o italiano levou a melhor em sets diretos.
Pela frente, o brasileiro terá um adversário de currículo pesado, o ex-número 6 do mundo, Matteo Berrettini foi finalista de Wimbledon em 2021 e semifinalista do US Open em 2019. Os maiores títulos de sua carreira foram os ATPs 500 conquistados na grama do Queen's Club, em Londres, nos anos de 2021 e 2022.
O italiano com raízes brasileiras diz gostar de feijoada e veio ao Brasil para jogar o Rio Open em duas oportunidades: 2022 e 2026. Além disso, ele se mostra um simpatizante pela cultura brasileira. "Eu conheço um prato famoso, a feijoada. Eu gosto muito, e minha avó costumava fazer quando eu era criança. É muito pesada. Eu gosto como os brasileiros são apaixonados por esportes, especialmente por futebol, mas pelo tênis também", afirmou ao O Globo em 2022.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais
- Esportes ITF Sand Series Brasília 2026: inscrições terminam nesta quinta-feira
- Esportes PSG domina o Liverpool, vence em Paris e abre vantagem nas quartas
- Esportes Atlético segura o Barcelona, vence no Camp Nou e larga em vantagem
- Esportes Jogos Sul-Americanos da Juventude entram em cena com logística afiada do COB
- Esportes Torcedor corta o cabelo na arquibancada durante jogo da Champions
- Esportes João Fonseca vence Rinderknech e garante vaga nas oitavas em Monte Carlo