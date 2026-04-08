Histórico: Mirassol vence seu jogo de estreia em Libertradores

Um gol do zagueiro João Victor, no segundo tempo do duelo contra o Lanús, em casa, entrou para a história do Mirassol. Afinal, foi o primeiro tento do time paulista na Libertadores e ainda garantiu a primeira vitória na competição. Este jogo, pela primeira rodada do Grupo G, aconteceu nesta quarta-feira (8/4), no Maião e fez justiça O Lanús, com muitos desfalques no ataque, buscou jogar de forma mais fechada. Com isso, o Mirassol, construiu as melhores jogadas e ainda teve um gol anulado.
O Mirassol, assim, lava a alma e esquece o mau momento no Brasileiro, onde está na zona do rebaixamento, além de acabar com a série de 11 jogos sem vencer (cinco derrotas seguidas). Afinal, dobrou o atual campeão da Sul-Americana, o Lanús (que venceu o Flamengo). Um rival que ainda está na briga pelo título argentino e que entra como um dos favoritos do grupo (ao lado da LDU, que venceu o Always Ready fora de casa, nesta terça).
Mirassol leva mais perigo no primeiro tempo
O jogo teve um certo equilíbrio até os 10 minutos. Porém, logo o Mirassol foi se ajustando em campo e quase marcou de falta com Reinaldo, aos 13. E, pouco depois, aos 16, com André Luís, mas nas duas ocasiões contou com ótimo reflexo do goleiro Pousada para evitar os lances de extremo perigo.
O primeiro tempo foi marcado pela interpretação rigorosa do juiz colombiano Jhon Ospina com Mirassol e nem tanto com o Lanús. Deu amarelos corretos por faltas fora de lance em Alisson Júnior (ex-José Aldo) e Lucas Oliveira. Mas, na falta mais forte da etapa, de Medina, o juiz deixou de dar o amarelo.
Gol histórico
No segundo tempo, o Mirassol alugou o campo de ataque nos primeiros minutos, com muita intensidade, e chegou. Aos três minutos, Reinaldo cobrou escanteio bem fechado e baixo, na primeira trave. Neto Moura se antecipou à marcação e mandou para a rede uma falha incrível da defesa. Porém, para a sorte dos argentinos, na cobrança de Reinaldo a bola saiu, fez uma curva e voltou ao campo antes de chegar até Neto Moura. Gol anulado.
O lance acordou o Lanús, que sabia que precisava avançar mais ao ataque. Aos 11 e 13 minutos, teve suas primeiras boas chances: um chute de Marcich, que obrigou o goleiro Walter a fazer sua primeira grande defesa no jogo, e uma falta que Sepúlveda cobrou, exigindo nova intervenção do goleiro, que mandou para escanteio. O jogo ficou mais aberto e, aos 15 minutos, saiu o primeiro gol do Mirassol na Libertadores. Novamente, o time teve um ataque pela esquerda: Reinaldo cruzou e o zagueiro João Victor ganhou no alto, cabeceando para a rede.
Vitória brasileira
Depois dos 20 minutos, o duelo ficou um pouco mais truncado, mas o Mirassol, quando recuperava a bola, conseguia encaixar contra-ataques. Teve duas chances claras. Na primeira, Negueba foi ao fundo e cruzou. Alesson quase, em cima da linha e sem goleiro, chegou atrasado. Ainda tentou enganar a arbitragem ao tentar o arremate com a mão. Claro, levou amarelo. Ficou a sensação de que, se o atacante que entrara pouco antes na vaga de Edson Carioca finalizasse com o pé em vez de tentar o peixinho, teria marcado com facilidade. Aos 42, Alesson deu ótimo passe para Nathan Fogaça entrar sozinho na área para chutar raspando a trave direita Losada. Aos 44, o Lanús teve uma jogada mais dura: Guidara chegou com o pé alto e acertou Negueba. Assim, foi expulso diretamente.
Na segunda rodada do Grupo G, o Mirassol vai até o Equador enfrentar a LDU Quito nesta terça-feira (14/4), às 23h (de Brasília). Já o Lanús joga na quinta-feira (16/4), diante do Always Ready, em casa, na Argentina, às 19h (de Brasília).
MIRASSOL 1X0 LANÚS
Copa Libertadores 1ª Rodada
Data: 8/4/2026
Local: Estádio José Campos Maia, Mirassol (SP)
Gol: JoãoVictor,15’/2ºT (1-0)
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura (Denilson, 37’/2ºT) , Aldo Filho (Gabriel Pires,16’/2ºYT) e Eduardo (Shaylon,23’/2ºT); Negueba, André Luís (Nathan, 32’/2ºT) e Edson Carioca (Alesson,23’/2ºT) Técnico: Rafael Guanaes.
LANÚS: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale (Jesús, 37’/2ºT) e Marcich; Medina, Cardozo e Watson (Valois, 23’/2ºT); Sepúlveda, (Besozzi, 23’/2ºT) Salvio e Carrera. Técnico: Maurício Pellegrino.
Árbitro: Jhon Ospina (COL)
Assistentes: David Fuentes (COL) e Sebastian Vela (COL)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
Cartões amarelos: Aldo Junior, Lucas Oliveira, Alesson (MIR); Sepúlveda (LAN)
Cartão Vermelho: Guidara, (LAN,43’/2ºT)
