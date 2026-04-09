Flamengo supera altitude e vence o Cusco na estreia pela Libertadores

O atual campeão estreou com o pé direito na Libertadores 2026. Mesmo jogando na altitude de 3.400m no Peru e poupando alguns titulares, o Flamengo bateu o Cusco por 2 x 0 nesta quarta-feira (8/4), em pleno Inca Garcilaso de la Vega, conquistando os três primeiros pontos no Grupo A.
Os gols foram dos ídolos rubro-negros Bruno Henrique e de Arrascaeta, no segundo tempo. Não foi sem polêmica, pois houve gol anulado por milímetros dos donos da casa, além de uma possível expulsão para Gonzalo Plata. A vitória deixa o Flamengo na liderança da chave, com três pontos. No outro jogo, Medellín (COL) e Estudiantes (ARG) ficaram no 1 x 1.
O Flamengo começou bem sua campanha pelo penta, encurralando o Cusco dentro de seu próprio campo. Mesmo poupando diversos titulares, como Varela, Léo Ortiz e De Arrascaeta, o Rubro-Negro criou a primeira chance de perigo com Plata, que finalizou com força para grande defesa de Díaz, logo aos três minutos. A altitude, porém, atrapalhava os jogadores, com muitos lançamentos longos sem encontrar o destino correto.
Lucas Paquetá, jogando como um camisa 10 – à frente de Nico De la Cruz e Evertton Araújo –, arriscou em dois chutes de longe. O primeiro, aliás, quase do meio-campo, após receber presente do defensor. No segundo, Díaz precisou mandar para escanteio. Depois, o próprio Paquetá cobrou falta direta e novamente obrigou defesa do goleiro adversário.
No começo da etapa final, Gonzalo Plata passou perto de reviver problemas recentes. Expulso três vezes em 2025, o ponta pisou no tornozelo do defensor adversário e viu a arbitragem paralisar a partida para revisão no VAR. Fernando López (PAR), no entanto, não recomendou a expulsão do equatoriano.
O Cusco mostrou que ainda estava vivo no jogo. Após cobrança de escanteio, Callejo ficou com a sobra na quina da pequena área e chutou, sendo bloqueado na hora certa por Léo Pereira. Pouco depois, logo no melhor momento do time da casa no jogo, o Flamengo chegou ao seu primeiro gol. Ayrton Lucas recebeu com açúcar pela esquerda e cruzou na medida para Bruno Henrique, substituto de Pedro, cabecear para o fundo do gol, aos 14.
No primeiro ataque do Cusco após sofrer o gol, o time inca chegou ao empate, com Ruidías. No entanto, Manzaneda foi flagrado impedido na origem da jogada pelo VAR, que após cinco minutos de análise, anulou o tento peruano por milímetros. Com o time exausto por conta da altitude, Leonardo Jardim começou a mexer e viu suas modificações darem certo. Nos acréscimos, de Arrascaeta aproveitou rebote de chute de Luiz Araújo e tentou duas vezes antes de marcar para o gol, fechando o caixão peruano.
O Cusco terá seis dias até seu próximo compromisso, que será exatamente pela Libertadores. Isso porque não haverá rodada no Campeonato Peruano (no qual é sexto) por conta das eleições gerais do país. Assim, o time volta a campo para a segunda rodada da Libertadores para enfrentar o Estudiantes (ARG), fora de casa, na terça (14/4), às 19h (de Brasília).
O Flamengo, por outro lado, não tem descanso: encara o Fluminense, no Maracanã, no sábado (11/4), às 18h30, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na quinta (16/4), pega o Independiente Medellín (COL) também no Rio, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.
CUSCO (PER) 0 x 2 FLAMENGO
Copa Libertadores 2026 Fase de grupos 1ª rodada Grupo A
Data e horário: 8/4/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)
Público Presente: Não divulgado
Público pagante: Não divulgado
Renda: Não divulgado
Gols: Bruno Henrique, 14’/2ºT (0-1); de Arrascaeta, 45+1’/2ºT (0-2);
CUSCO: Díaz; Fuentes, Ampuero e Bolívar; Ruidías, Valenzuela, Soto (Colman, 39’/2ºT) e Colitto (Manzaneda, 15’/2ºT); Silva (Herrera, 15’/2ºT), Carabajal (Téves, 16’/2ºT) e Callejo. Técnico: Alejandro Orfila.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De la Cruz (Léo Ortiz, 39’/2ºT) e Lucas Paquetá (de Arrascaeta 39’/2ºT); Carrascal (Luiz Araújo, 26’/2ºT), Bruno Henrique (Pedro, 39’/2ºT) e Plata. Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Derlis López (PAR)
Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR)
VAR: Fernando López (PAR)
Cartões Amarelos: Fuentes, Manzaneda (CUS)
