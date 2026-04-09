João Fonseca vence Berrettini e avança às quartas de final em Monte Carlo

João Fonseca alcançou as quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo nesta quinta-feira (9/4). O brasileiro venceu o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0 (6-3, 6-2).

Na quarta, o tenista brasileiro tinha derrotado o francês Arthur Rinderknech. O carioca de 19 anos enfrentará Alexander Zverev, número 3 do mundo, que derrotou Zizou Bergs por 2 a 0. A partida ocorre na sexta-feira (10/4), ainda sem horário definido.



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“É muito especial (chegar nas quartas de um Masters 1000). Eu busco esse resultado há muito tempo. Claro que quero mais. Estou animado para as quartas de final. Estou muito confiante e focado no meu jogo. Eu consegui segurar a pressão e ficar confortável. Estou muito feliz com esse resultado. É um sonho! Essa semana, estou me sentindo muito bem nos treinos e dentro de quadra, botando agressividade dentro de quadra, nos ataques e nas devoluções. Mesmo quando não quebrei, eu coloquei pressão. E foi fundamental aquela quebra no primeiro set", disse João Fonseca, após a vitória.

É a primeira vez em que Fonseca avança às quartas de final em um torneio Masters 1000. Ele se junta a Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci como os únicos brasileiros que chegaram a esta fase da série. Guga venceu em Monte Carlo em 1999 e 2001.



Aos 19 anos, João Fonseca entra para a história como o tenista mais jovem a alcançar a terceira rodada do Masters 1000 em 21 anos. Em 2005, o espanhol Rafael Nadal e o francês Richard Gasquet bateram a meta aos 18 anos.