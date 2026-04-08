João Fonseca elimina Rinderknech e reencontra Berrettini em Mônaco

João Fonseca é o quarto tenista brasileiro a alcançar a terceira rodada no Masters 1000 de Monte Carlo e o mais jovem desde 2005, quando Rafael Nadal e Richard Gasquet bateram essa meta aos 18 anos - (crédito: Divulgação/ATP Monte Carlo)

João Fonseca está nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Monaco. Na manhã desta quarta-feira, o brasileiro derrotou o número 27 do mundo Arthur Rinderknech por 2 sets a 1 em mais de 2h32 de jogo com parciaias de 7/5, 4/6 e 6/3.

O adversário do carioca de 19 anos será Matteo Berrettini, posiciona 90 do ranking. Convidado para o torneio em Monte Carlo, o italiano derrotou João Fonseca em 2024 em um confronto válido pela Copa Davis.

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Na saída da quadra, João Fonseca avaliou a vitória desta quarta contra Arthur Rinderknech "Eu acho que no final foi nos pequenos detalhes, como eu tenho falado, as pequenas oportunidades. Eu estava há alguns games sem pegar os break points, mas consegui impor o meu ritmo, consegui fazer a bola do jeito que eu gosto, com conviccção, e aí eu quebrei e ele sentiu um pouco também. Estou muito feliz com a forma como lutei hoje", comentou João Fonseca em entrevista oficial ao ATP de Monte Carlo.

O brasileiro fez elogios ao adversário. "Arthur jogou muito bem, foi um jogo difícil. Ele bate muito bem na bola e jogou muito bem na rede. Eu sabia que precisava aproveitar as oportunidades que eu tivesse. Eu fiquei positivo até o fim da partida. Foi uma atmosfera boa, com torcedores franceses, mas também com brasileiros apoiando", acrescentou.

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O tenista repete feitos de Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni e Thomaz Bellucci. Todos conseguiram alcançar a terceira rodada em Monte Carlo. Guga foi muito além e conquistou duas edições do torneio no saibro monegasco em 1999 contra o chileno Marcelo Ríos e em 2001 no duelo com o marroquino Hicham Arazi.

No almanaque de Monte Carlo, Aos 19 anos, João Fonseca entra para a história como o tenista mais jovem a alcançar a terceira rodada do Masters 1000 em 21 anos. Em 2005, o espanhol Rafael Nadal e o francês Richard Gasquet bateram a meta aos 18 anos.

