Com Fonseca, Brasil quebra jejum de 15 anos e vai às quartas em Monte Carlo

Fonseca joga pela primeira vez na chave principal do Masters de Miami - (crédito: Matthew Stockman/AFP)

O jovem tenista brasileiro João Fonseca alcançou um feito histórico no Masters de Monte Carlo. Aos 19 anos, ele avançou às quartas de final do torneio após vencer Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Foi apenas o segundo encontro entre os dois. No primeiro, pela Copa Davis, a vitória havia sido do italiano.

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Com o resultado, Fonseca encerra um jejum de 15 anos sem brasileiros nesta fase de um torneio da série ATP Masters 1000. Antes dele, apenas Gustavo Kuerten, o Guga, e Thomaz Bellucci haviam chegado às quartas de final desde a criação da categoria, em 1990.

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Agora, o carioca terá pela frente um dos maiores desafios da carreira: enfrentar Alexander Zverev, atual número 3 do mundo. A partida está marcada para esta sexta-feira, 10, ainda sem horário confirmado.

TABU HISTÓRICO PARA O TÊNIS BRASILEIRO

A classificação coloca Fonseca em um grupo extremamente restrito do tênis nacional em torneios Masters 1000. Veja os brasileiros que chegaram às quartas de final da série desde 1990:

- Gustavo Kuerten: 20 vezes (última em Indian Wells 2003)

- Thomaz Bellucci: 1 vez (Madrid Open 2011)

- João Fonseca: 1 vez (Masters de Monte Carlo 2026)

Guga, inclusive, tem uma história marcante pelas quasdra de Monte Carlo, onde brilhou intensamente e se sagrou campeão nas edições de 1999 e 2001.

Nas quartas de final, Fonseca enfrentará Zverev, atual terceiro colocado do ranking da ATP. O alemão avançou no Masters 1000 após derrotar o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0.

Caso vença, o brasileiro conquistará a maior vitória de sua carreira em termos de ranking. Até hoje, seu triunfo mais expressivo contra um jogador do topo ocorreu diante de Andrey Rublev - número 9 do mundo à época - no Australian Open 2025.