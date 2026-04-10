Basquete 3x3 e Breaking inauguram quadras revitalizadas no Parque da Cidade

Brasília será palco de mais um evento que integra cultura e esporte em 2026. Referência em artes como o grafite e break dance, a capital vai promover uma manhã agitada no Parque da Cidade Sarah Kubitschek para inaugurar duas quadras poliesportivas recém-reformadas e revitalizadas. Como forma de homenagear o quadrado pelo aniversário de 66 anos, os artistas locais Toys (@toysdaniel) e Mão (@mao.arte) imprimiram nas quadras a interpretação do que torna a cidade única e especial.

O evento é uma ação da casa de apostas Betano e a cerimônia de abertura contará com autoridades locais e os artistas responsáveis pela obra. Na sequência, a bola vai rolar em um circuito de basquete 3x3 promovido em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas) do Distrito Federal e o público ainda poderá acompanhar apresentações de breaking ao longo da manhã.

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O projeto faz parte da iniciativa Betano em Movimento, que busca ampliar o acesso ao esporte e incentivar estilos de vida saudáveis por meio da revitalização de espaços públicos e da promoção de atividades esportivas comunitárias.

A execução técnica ficou a cargo da Hoopers, organização dedicada a transformar quadras públicas por meio do esporte e do engajamento comunitário, dando sequência ao projeto iniciado no Rio de Janeiro, com uma quadra icônica lançada pelo jogador de basquete Giannis Antetokounmpo.

Para assinarem as obras que estampam as quadras revitalizadas, os artistas Mão e Toys tiveram Brasília e o Centro-Oeste como inspiração. "Busquei trazer para a quadra os tons terrosos e azuis, representando o contraste do cerrado e as épocas de chuva, além de linhas retas e angulosas no desenho, que conversam com a geometria setorizada e organizada da cidade", conta Toys. Ele começou a grafitar com 13 anos e teve suas obras expostas em países da Europa como Alemanha, Espanha e Portugal.

Autodidata e apaixonado por desenho desde criança, Mão trouxe cores vibrantes para a obra. Buscou inspiração em símbolos da região como a Praça dos Cristais, o lobo-guará e o carcará. "Existe muita cultura e história em Brasília, desde as características do cerrado até a trajetória de construção da cidade, e eu quis representar estes elementos não tão vistos da cidade".

O evento também demonstra a força cultural e esportiva na capital. Com a promoção de esportes que, muitas vezes, não são valorizados como deveriam, como é o caso do break e do basquete 3x3, que até fizeram parte dos Jogos Olímpicos, mas são pouco relevantes em âmbito nacional. A exposição e a descriminalização de artes como o grafite também evidenciam um bom papel que o evento tem em divulgar a atividade como expressão artística e tirar a visão preconceituosa onde a ação é vista como crime e marginalizada por grande parte da sociedade.

Basquete

Para estrear as quadras em grande estilo, o evento receberá uma competição de basquete 3x3 organizada pela CUFA-DF. Nesta modalidade, times de três jogadores duelam em metade da quadra, todos marcando pontos no mesmo aro. Com partidas ágeis e dinâmicas, ganha o time que marcar primeiro 21 pontos ou tiver a maior pontuação após dez minutos de partida.

Oito equipes vão participar, quatro femininas e quatro masculinas; todas elas participam também da Liga Internacional de Basquete de Rua (LIIBRA) e são atendidas pela CUFA. "O basquete faz parte da cultura das comunidades de Brasília; ter um espaço público ícone da capital ocupado por estes atletas e artistas, em celebração ao aniversário da cidade, é um momento muito significativo", afirma Bruno Kesseler, presidente da CUFA-DF.

Nos intervalos dos jogos, o público vai acompanhar apresentações de breaking com os b-boys Navarro 061, Breakmove e Nathan, e com a b-girl Thaty. Comandando a festa, estarão o Dj Afrika e os mestres de cerimônias Alex Hadda e Cami Abreu.

O evento também terá a presença da carreta de mamografia da Fundação Laço Rosa, que ficará estacionada no local ao longo do sábado (11). Serão oferecidos exames gratuitos, principal forma de diagnóstico precoce do câncer de mama.

Com patrocínio master da Betano e parceria do Governo do Distrito Federal, a unidade móvel também passará pela Cidade Estrutural e Rodoviária entre os dias 10 e 15 de abril. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia no site www.mamografiasalva.com.br, por meio de formulário. O exame é gratuito e as vagas são limitadas.

*RAFAEL LINS. Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima