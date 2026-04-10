Flamengo lança camisa para temporada 2026

Flamengo lançou a nova camisa 2 para a temporada de 2026 - (crédito: Foto: Divulgação/Adidas)

O Flamengo lançou nesta sexta-feira (10/4) o novo uniforme 2 para a temporada de 2026. Chamada de "Manto 1 Branco", a camisa já está disponível para os torcedores nos sites oficiais do clube e da Adidas. Dessa forma, as versões masculina e feminina custam R$ 449,99, e o modelo infantil sai por R$ 399,99.

O novo uniforme do Flamengo é predominantemente branco e conta com o retorno das faixas rubro-negras no peito. Aliás, a última vez que utilizou esse elemento central ocorreu em 2019. Nos ombros, as três listras da Adidas aparecem mais grossas e na cor vermelha. Além disso, o kit ainda tem calção preto e meião branco.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em sua versão Authentic (Jogador), o Manto 1 Branco conta com a mesma tecnologia que o material esportivo utilizado pelos atletas dentro do campo. Dessa forma, o escudo do Flamengo e o símbolo da Adidas são trabalhados com um material lenticular, uma inovação da marca que traz efeitos visuais para a peça quando está em movimento.

No início do mês, o Flamengo fez uma campanha para anunciar o lançamento da nova camisa e aposentou a camisa 2. Assim, renomeou a segunda camisa para "Manto 1 Branco". Mais do que uma mudança de nomenclatura, o lançamento reconhece a importância da peça, que é um patrimônio da instituição e que esteve presente em momentos marcantes, além de sua torcida.