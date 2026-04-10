WTorre vende naming rights e torcida do Palmeiras escolherá novo nome do estádio

A casa do Palmeiras passará por uma mudança histórica. Após mais de uma década sendo chamada de Allianz Parque, a arena terá um novo nome definido pelo público, após acordo firmado entre a WTorre e o Nubank para os naming rights do estádio.

A novidade foi oficializada nesta sexta-feira (10/4), em evento realizado no próprio local. Como parte da estratégia, o banco decidiu envolver os torcedores na escolha do novo nome. Três opções estão disponíveis para votação: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank. O processo estará sendo feito por meio de um site, com limite de um voto por CPF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O contrato firmado deve ter validade até 2044, coincidindo com o prazo da escritura de superfície que garante à WTorre o direito de explorar comercialmente o estádio. Aliás, vale lembrar que a partir de 2045, o controle da arena passará integralmente ao Palmeiras.

Embora os valores não tenham sido divulgados oficialmente, a estimativa é de que o novo acordo renda cerca de 10 milhões de dólares por ano, aproximadamente R$ 51 milhões. O montante representa quase o dobro do que estava sendo pago pela Allianz, antiga detentora dos naming rights.

O vínculo anterior acabou sendo fechado em 2013, antes mesmo da inauguração do estádio, em 2014. Na época, o acordo previa R$ 300 milhões por 20 anos, com reajustes anuais. Com o passar do tempo, porém, o valor ficou defasado, o que levou à rescisão antecipada, oito anos antes do término previsto.

Quanto o Palmeiras leva pela mudança?

O Palmeiras não participou diretamente das negociações, já que, pelo modelo de gestão vigente, a responsabilidade pela exploração comercial do estádio é da WTorre até o fim do contrato. Ainda assim, o clube recebe uma fatia das receitas geradas, percentual que cresce progressivamente ao longo dos anos. Aliás, desde novembro, o Verdão passou a ter direito a 15% dos valores provenientes dos naming rights.