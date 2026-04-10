Ceilândia enfrenta Goiatuba e busca primeira vitória na Série D do Brasileirão

Na estreia, o Ceilândia protagonizou um empate insosso sem gols contra o Mixto. Time, agora, espera entregar um futebol mais envolvente - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Ceilândia volta a campo no sábado (11/4), às 18h30, para enfrentar o Goiatuba no Estádio Divino Garcia Rosa, o Divinão, e vem confiante para conquistar o primeiro triunfo na Série D do Campeonato Brasileiro. Na semana passada, a equipe estreou com um empate sem gols contra o Mixto, no Abadião. Porém, mesmo com o resultado desagradável, o Gato Preto mantém a confiança em um arranque positivo para vislumbrar o mata-mata do torneio nacional.

O time treinado pelo experiente e vitorioso Adelson de Almeida, à frente da equipe desde o final de 2020 e próximo do jogo 400 pelo clube, necessita de melhoras para o decorrer da temporada. Antes do início da Série D, o mercado foi movimentado para o Gato Preto, com chegadas de atletas como o atacante Ian Carlos e o zagueiro Franklin Joseph. Dono de nacionalidade nigeriana, o defensor fez o primeiro jogo no último final de semana e foi elogiado pela postura segura na defesa. Entretanto, o desempenho do time na temporada pode melhorar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após um Candangão dramático, a equipe conseguiu a classificação para o mata-mata apenas na última rodada em uma virada histórica contra o Brasiliense. Porém, nas semifinais, o Gato Preto logo deu adeus ao sonho do tetracampeonato depois de perder para o Gama, futuro campeão, por 3 x 2 no placar agregado. O time acumula 13 partidas em 2026 e combina cinco vitórias, quatro derrotas e quatro empates, sendo um deles contra o Jacuipense, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, na qual o Ceilândia foi eliminado nas penalidades.

Melhor equipe do Distrito Federal na última edição da quarta divisão nacional, o Gato Preto chegou às oitavas de final, mas a tentativa acabou frustrada com eliminação com o Barra, um dos donos das quatro vagas disponíveis na Série C. Assim, o alvinegro tem confiança renovada em, mais uma vez, se posicionar como um dos postulantes a subir de nível na prateleira do Brasileirão.

O Goiatuba também necessita de melhorias. O Azulão goiano se reforçou em peso nas últimas semanas e, assim como o Ceilândia, ainda busca a primeira vitória no campeonato. A equipe empatou por 2 x 2 contra o Operário-MT, na estreia do torneio nacional, e perdia por dois gols de diferença até os 35 minutos da segunda etapa, mas buscou o ponto salvador no final.

No estadual, a campanha não empolgou o torcedor, com o time terminando na nona colocação e apenas um ponto acima da zona de playoffs de rebaixamento. Entretanto, a contratação do novo treinador, Glauber Ramos, após uma sequência de cinco jogos sem vitória, deu ânimo para a equipe. O gestor, com passagens pelo Gama, emplacou dois tentos na reta final e salvou o Goiatuba da queda no Campeonato Goiano. Até o momento, o treinador acumula cinco partidas disputadas, com dois triunfos, duas derrotas e um empate.

Ficha técnica

Prováveis escalações

Goiatuba

Marcos Daniel, Renan Silva, Euller Viana, Roger Henrique, Frank, Fagner, Matheus Obina, Tsumita, Thalles, Jean Silva e Alex Henrique

Técnico: Glauber Ramos

Ceilândia

Edmar Sucuri, Paulinho, Henrique Alagoano, Franklin Joseph, Fabinho, Bosco, Sandy, Robert, Cardoso, Marquinhos e Patrikcão

Técnico: Adelson de Almeida

Dia e hora: Sábado (11/4), 18h30

Estádio: Divino Garcia Rosa, o Divinão, em Goianésia (GO)

Árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)

POR RAFAEL LINS, estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz