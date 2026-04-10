Filho de Ancelotti alimenta esperança por Neymar na Copa do Mundo de 2026

Davide Ancelotti, auxiliar técnico da Seleção Brasileira, afirmou que Neymar ainda tem chances de disputar a Copa do Mundo de 2026. Segundo ele, o atacante segue no radar da comissão técnica e pode conquistar uma vaga caso apresente evolução nas próximas semanas.
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Mas é uma decisão do treinador. Ele (Carlo) ainda tem tempo para tomar. A lista final sai no dia 18 de maio. É claro, trata-se do maior artilheiro da seleção e tem chance sim, disse Davide Ancelotti em entrevista ao podcast Euro Leagues, da TV britânica BBC.
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De acordo com Davide, ainda há tempo para avaliações antes da definição da lista final de convocados – a Seleção se apresenta para iniciar os trabalhos na Granja Comary, em Teresópolis, em 25 de maio. A comissão pretende observar o desempenho dos jogadores até o prazo limite, o que mantém o nome de Neymar em aberto.
Apesar disso, o cenário exige reação rápida do camisa 10. Fora de convocações recentes, o jogador, porém, precisa recuperar o melhor nível físico e técnico para convencer a comissão de que pode contribuir com a equipe no Mundial.
‘Estêvão é um dos talentos ascensão’
Davide, inclusive, citou o exemplo de Estêvão, do Chelsea, para reforçar a ideia de ter Neymar na Seleção. Ele afirmou que jogadores que ainda possuem tempo de se recuperar fisicamente podem surgir na lista de convocados.
"Estêvão é um dos talentos ascensão no Brasil. Na última data Fifa, não esteve tão dedicado porque estava voltando de uma lesão. Para nós, da comissão técnica, é importante ter todos os jogadores em forma. (…) Se tivermos jogadores importantes que possam se recuperar a tempo do primeiro jogo, podemos chamá-los (…) É um grande talento, grande finalizador, um jogador que pode brilhar na Europa nos próximos anos".
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