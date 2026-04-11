Ator mirim de Avenida Brasil é internado após desmaio e dores no peito

O ator e cantor Jottapê, de 25 anos, revelou nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026, que precisou ser internado após sofrer um desmaio causado por uma crise intensa de ansiedade. O artista compartilhou uma imagem diretamente do hospital em suas redes sociais, onde aparece deitado na cama após o episódio, tranquilizando os fãs sobre seu estado de saúde.

Segundo ele, a situação aconteceu na noite anterior, quando enfrentou um momento de forte abalo emocional. Ontem à noite, tive uma crise de ansiedade muito forte que ocasionou fortes dores no peito e acabei desmaiando. O resumo de tudo é que está difícil suportar fisicamente o que eu venho passando nesses últimos anos, desabafou. O relato chamou atenção pela sinceridade e pela forma como expôs o impacto que problemas emocionais têm causado em sua saúde.

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Conhecido por interpretar Jerônimo na novela Avenida Brasil, o artista também ganhou projeção nacional ao viver MC Doni na série Sintonia. Nos últimos anos, porém, sua trajetória passou por mudanças significativas, especialmente após a decisão de deixar o funk e migrar para a música gospel, movimento que ele próprio descreveu como parte de uma transformação pessoal profunda.

Em seu relato, Jottapê também destacou o peso emocional acumulado ao longo do tempo. Não está sendo fácil, e vocês aqui não sabem de um terço do que tive que passar e o que ainda passo, afirmou. Ele ainda mencionou a fé como um ponto de apoio, embora admita enfrentar conflitos internos: Minha esperança está no Senhor, mas minha carne muitas vezes não entende isso. A sensação é que meu corpo está pedindo chega.

A situação gerou grande repercussão entre fãs, que passaram a associar o episódio recente às mudanças intensas vividas pelo artista nos últimos anos. Casado com a influenciadora Estefany Boro e pai de dois filhos, ele segue em recuperação e prometeu atualizar o público assim que possível, após responder às mensagens de apoio que recebeu.

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