Corinthians e Palmeiras trocam acusações de agressões após clássico

Verdão relatou que Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Depois de empatarem sem gols na Neo Química Arena, jogadores de Corinthians e Palmeiras se envolveram em uma grande confusão no acesso aos vestiários. Por conta disso, os dois clubes divulgaram notas e informaram que irão registrar boletins de ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal).

O Palmeiras se pronunciou primeiramente. De acordo com a versão alviverde, o atacante Luighi se dirigia para fazer o exame antidoping, quando acabou sendo agredido por um funcionário do Corinthians. O clube alegou que o jogador registrará o boletim com o suporte de testemunhas.

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Após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal). pic.twitter.com/ECfmfkA2ra SE Palmeiras (@Palmeiras) April 12, 2026

Por outro lado, o Corinthians afirmou que seguranças alviverdes agrediram o zagueiro Gabriel Paulista e o meia Breno Bidon. Assim como o rival, os dois jogadores irão registrar o boletim com suporte do departamento jurídico do clube.