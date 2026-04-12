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CONFUSÃO EM SP

Corinthians e Palmeiras trocam acusações de agressões após clássico

Jogadores das duas equipes se envolveram em grande confusão no túnel que dá acesso aos vestiários da Neo Quimica Arena

Verdão relatou que Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Verdão relatou que Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Depois de empatarem sem gols na Neo Química Arena, jogadores de Corinthians e Palmeiras se envolveram em uma grande confusão no acesso aos vestiários. Por conta disso, os dois clubes divulgaram notas e informaram que irão registrar boletins de ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal).

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O Palmeiras se pronunciou primeiramente. De acordo com a versão alviverde, o atacante Luighi se dirigia para fazer o exame antidoping, quando acabou sendo agredido por um funcionário do Corinthians. O clube alegou que o jogador registrará o boletim com o suporte de testemunhas.

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Por outro lado, o Corinthians afirmou que seguranças alviverdes agrediram o zagueiro Gabriel Paulista e o meia Breno Bidon. Assim como o rival, os dois jogadores irão registrar o boletim com suporte do departamento jurídico do clube.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/04/2026 23:07
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