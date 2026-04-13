João Fonseca sobe cinco posições no ranking da ATP e volta ao top 35

Fonseca foi eliminado nas quartas de final pelo alemão Alexander Zverev, mas ainda assim consegui somar 200 pontos no ranking - (crédito: Corinne Dubreuil/ATP Tour)

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, voltou a aparecer no top 35 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) depois de desempenhar a melhor campanha da carreira na série de torneios Master 1000. Mesmo tendo sido derrotado pelo alemão Alexander Zverev em Monte Carlo, por dois sets a um, na última sexta-feira (10/4), Fonseca conseguiu somar 200 pontos no ranking e subir cinco posições.

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Essa não é a primeira vez do jovem tenista no top 35 da ATP. Em outubro de 2025, Fonseca se tornou o 28º do mundo, quando venceu o torneio ATP 500 da Basileia. A melhor colocação de Fonseca veio um mês depois, em novembro, quando chegou à segunda rodada do Masters 1000 de Paris, se tornando o 24º melhor tenista do mundo. No início de 2026, após ser aliminado nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires, Fonseca caiu para a 40ª posição da lista.

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Nesta última semana, Fonseca conseguiu o feito inédito para ele de chegar até às quartas de final em um torneio de nível Master 1000. Para chegar lá, foi necessário eliminar o canadense Gabriel Diallo, o francês Arthur Rinderknech e o italiano Matteo Berettini. Nesta terça-feira (14/) Fonseca vai participar do torneio ATP 500 de Munique, onde vai enfrentar o atual número 45 do ranking da ATP, o chileno Alejandro Tabilo.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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