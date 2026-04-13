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João Fonseca sobe cinco posições no ranking da ATP e volta ao top 35

Tenista bralsileiro alcançou a marca após chegar às quartas de final do Master 1000 de Monte Carlo

Fonseca foi eliminado nas quartas de final pelo alemão Alexander Zverev, mas ainda assim consegui somar 200 pontos no ranking - (crédito: Corinne Dubreuil/ATP Tour)
Fonseca foi eliminado nas quartas de final pelo alemão Alexander Zverev, mas ainda assim consegui somar 200 pontos no ranking - (crédito: Corinne Dubreuil/ATP Tour)

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, voltou a aparecer no top 35 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) depois de desempenhar a melhor campanha da carreira na série de torneios Master 1000. Mesmo tendo sido derrotado pelo alemão Alexander Zverev em Monte Carlo, por dois sets a um, na última sexta-feira (10/4), Fonseca conseguiu somar 200 pontos no ranking e subir cinco posições.

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Essa não é a primeira vez do jovem tenista no top 35 da ATP. Em outubro de 2025, Fonseca se tornou o 28º do mundo, quando venceu o torneio ATP 500 da Basileia. A melhor colocação de Fonseca veio um mês depois, em novembro, quando chegou à segunda rodada do Masters 1000 de Paris, se tornando o 24º melhor tenista do mundo. No início de 2026, após ser aliminado nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires, Fonseca caiu para a 40ª posição da lista.

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Nesta última semana, Fonseca conseguiu o feito inédito para ele de chegar até às quartas de final em um torneio de nível Master 1000. Para chegar lá, foi necessário eliminar o canadense Gabriel Diallo, o francês Arthur Rinderknech e o italiano Matteo Berettini. Nesta terça-feira (14/) Fonseca vai participar do torneio ATP 500 de Munique, onde vai enfrentar o atual número 45 do ranking da ATP, o chileno Alejandro Tabilo.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 13/04/2026 14:28
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