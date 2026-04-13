Brasília recebe o campeão Franca em duelo estratégico antes dos playoffs

O Brasília Basquete recebe o Franca, atual campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Nilson Nelson, nesta terça-feira, às 20h. Classificados para os playoffs, os times fazem um duelo estratégico. O jogo marca o penúltimo compromisso do Brasília na fase regular e o último dos paulistas. O confronto servirá como um teste de luxo para os playoffs. As duas equipes figuram entre as candidatas ao título. Os ingressos podem ser adquiridos no App do Brasília Basquete.

O duelo terá um sabor especial para Facundo Corvalán, destaque do Brasília com média de 14,9 pontos por jogo, a maior do time. O armador argentino levantou a taça do NBB justamente com o Franca na última temporada. Agora, busca repetir o sucesso com a camisa do Brasília. Para o atleta, vencer o ex-clube é um passo fundamental para elevar a confiança do grupo antes do início decisivo dos playoffs.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Sem dúvida, uma vitória contra o atual campeão tem um peso muito grande. A gente sabe da qualidade do Franca. Então, vencer um time na reta final da temporada mostra que estamos no caminho certo, competindo em alto nível e prontos para os playoffs. Mais do que o resultado, é a forma como a equipe vem jogando, com consistência, entrega e união. Isso fortalece muito o grupo", analisa Corvalan ao Correio Braziliense.

O armador argentino, natural de Buenos Aires, também comparou as características do Franca, atual campeão, com o elenco candango desta temporada. O objetivo do Brasília é encerrar um jejum de títulos nacionais que se arrasta desde o ciclo 2011/2012."

"Eu vejo o Franca como um time que já tem uma base há bastante tempo, com jogadores que se conhecem muito bem. Isso faz diferença, principalmente em jogos decisivos. O nosso grupo aqui no Brasília é um elenco que foi se construindo ao longo da temporada. Isso tem sido a nossa força: um grupo unido, que acredita no trabalho e que quer brigar de igual para igual com qualquer equipe."

Leia também: Igor Thiago faz dois gols e fica a um de alcançar Haaland na Premier League

Corvalán reforçou seu compromisso total com o projeto do Brasília. Embora mantenha um grande respeito pelos antigos companheiros de Franca, o armador garante que seu foco está voltado à equipe do Distrito Federal.

"É sempre especial enfrentar ex-companheiros. São jogadores com quem dividi momentos, conquistas e o dia a dia, então existe um respeito grande. Mas, dentro de quadra, a gente precisa competir, focar no nosso trabalho e no objetivo do time. Quando a bola sobe, o foco é total em fazer o melhor pelo CAIXA Brasília."

O Brasília encerrará a preparação com dois jogos cruciais em casa antes dos playoffs. Nesta terça (14/4) contra o Franca e no sábado (18/4) medirá forças com o Bauru. A equipe comandada por Dedé Barbosa pode saltar para a terceira colocação se vencer ambos os compromissos e o Minas, terceiro colocado, tropeçar diante do Basquete Cearense nesta terça-feira, às 19h, na Arena UniBH. Até aqui, o desempenho do time do DF contra o G-5 é competitivo, são três vitórias em sete confrontos contra os líderes da tabela.

O Franca garantiu a primeira colocação da primeira fase, com 31 vitórias em 37 partidas. A franquia de São Paulo se firmou no topo na NBB após a derrota do Pinheiros, segundo colocado com 29 vitórias em 37 partidas, na última sexta-feira. Dessa forma, o time terá o mando de quadra decisivo em todos os playoffs até a final, caso avance.

Até o momento, o Franca leva a melhor nos 16 confrontos entre os dois times. A franquia de São Paulo saiu vencedora em 13, enquanto o Brasília em apenas três. O último jogo foi na Copa Super 8, em janeiro. Os paulistas venceram por 90 x 85.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Flamengo vence Fluminense por 2 x 1 e é vice-líder

Flamengo vence Fluminense por 2 x 1 e é vice-líder Esportes Com dois a menos, Corinthians segura 0 x 0 contra Palmeiras

Com dois a menos, Corinthians segura 0 x 0 contra Palmeiras Esportes Cruzeiro vira e vence Bragantino por 2 x 1 no Mineirão

Cruzeiro vira e vence Bragantino por 2 x 1 no Mineirão Esportes Caio tem apoio tamanho família na torcida

Caio tem apoio tamanho família na torcida Esportes "Gosto de projetos sérios", diz Diego Lugano ao assumir cargo no Capital

"Gosto de projetos sérios", diz Diego Lugano ao assumir cargo no Capital Esportes Com gol contra, Capital vence e apresenta Lugano como embaixador