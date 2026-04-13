Brasília recebe o campeão Franca em duelo estratégico antes dos playoffs

O Brasília Basquete recebe o Franca, atual campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Nilson Nelson, nesta terça-feira, às 20h. Classificados para os playoffs, os times fazem um duelo estratégico. O jogo marca o penúltimo compromisso do Brasília na fase regular e o último dos paulistas. O confronto servirá como um teste de luxo para os playoffs. As duas equipes figuram entre as candidatas ao título. Os ingressos podem ser adquiridos no App do Brasília Basquete.
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O duelo terá um sabor especial para Facundo Corvalán, destaque do Brasília com média de 14,9 pontos por jogo, a maior do time. O armador argentino levantou a taça do NBB justamente com o Franca na última temporada. Agora, busca repetir o sucesso com a camisa do Brasília. Para o atleta, vencer o ex-clube é um passo fundamental para elevar a confiança do grupo antes do início decisivo dos playoffs.
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"Sem dúvida, uma vitória contra o atual campeão tem um peso muito grande. A gente sabe da qualidade do Franca. Então, vencer um time na reta final da temporada mostra que estamos no caminho certo, competindo em alto nível e prontos para os playoffs. Mais do que o resultado, é a forma como a equipe vem jogando, com consistência, entrega e união. Isso fortalece muito o grupo", analisa Corvalan ao Correio Braziliense.
O armador argentino, natural de Buenos Aires, também comparou as características do Franca, atual campeão, com o elenco candango desta temporada. O objetivo do Brasília é encerrar um jejum de títulos nacionais que se arrasta desde o ciclo 2011/2012."
"Eu vejo o Franca como um time que já tem uma base há bastante tempo, com jogadores que se conhecem muito bem. Isso faz diferença, principalmente em jogos decisivos. O nosso grupo aqui no Brasília é um elenco que foi se construindo ao longo da temporada. Isso tem sido a nossa força: um grupo unido, que acredita no trabalho e que quer brigar de igual para igual com qualquer equipe."
Corvalán reforçou seu compromisso total com o projeto do Brasília. Embora mantenha um grande respeito pelos antigos companheiros de Franca, o armador garante que seu foco está voltado à equipe do Distrito Federal.
"É sempre especial enfrentar ex-companheiros. São jogadores com quem dividi momentos, conquistas e o dia a dia, então existe um respeito grande. Mas, dentro de quadra, a gente precisa competir, focar no nosso trabalho e no objetivo do time. Quando a bola sobe, o foco é total em fazer o melhor pelo CAIXA Brasília."
O Brasília encerrará a preparação com dois jogos cruciais em casa antes dos playoffs. Nesta terça (14/4) contra o Franca e no sábado (18/4) medirá forças com o Bauru. A equipe comandada por Dedé Barbosa pode saltar para a terceira colocação se vencer ambos os compromissos e o Minas, terceiro colocado, tropeçar diante do Basquete Cearense nesta terça-feira, às 19h, na Arena UniBH. Até aqui, o desempenho do time do DF contra o G-5 é competitivo, são três vitórias em sete confrontos contra os líderes da tabela.
O Franca garantiu a primeira colocação da primeira fase, com 31 vitórias em 37 partidas. A franquia de São Paulo se firmou no topo na NBB após a derrota do Pinheiros, segundo colocado com 29 vitórias em 37 partidas, na última sexta-feira. Dessa forma, o time terá o mando de quadra decisivo em todos os playoffs até a final, caso avance.
Até o momento, o Franca leva a melhor nos 16 confrontos entre os dois times. A franquia de São Paulo saiu vencedora em 13, enquanto o Brasília em apenas três. O último jogo foi na Copa Super 8, em janeiro. Os paulistas venceram por 90 x 85.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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