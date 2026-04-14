O SBT estreia nesta segunda-feira (13) Domênica Montero, uma novela produzida pela TelevisaUnivision em 2025 e considerada a nova aposta da emissora para recuperar audiência no horário nobre.

Dois fatores sustentam essa confiança: o enredo conhecido, já que Domênica é um remake de A Dona, exibida pela primeira vez no SBT em 2015, mas que também já teve uma versão brasileira chamada Amor e Ódio em 2001. Além disso, a presença da atriz Angelique Boyer, mocinha conhecida do público brasileiro.

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A trama é inspirada na radionovela cubana La Doña, de Inés Rodena (1905-1985), que deu origem a todas as versões que vieram depois na televisão. Domênica Montero retoma a narrativa original em uma obra de apenas 50 capítulos.

À frente da história está Angelique Boyer, conhecida por sucessos como Teresa (2010), Abismo de Paixão (2012) e O Que a Vida me Roubou (2013). Na trama,Domênica é abandonada no altar pelo noivo golpista Max (Diego Amozurrutia), em um plano articulado por sua prima Kiara (Scarlet Gruber).lE

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Refugiada no campo, ela enfrenta o capataz Genaro (Brandon Peniche), que agia como dono da fazenda até sua chegada, e também o vizinho Luís Fernando (Marcus Ornellas), com quem surge uma atração imediata.

A releitura foi lançada primeiro nos Estados Unidos pela Univision e depois exibida no México pela Televisa, além de disponibilizada no streaming ViX.

No Brasil, a expectativa é que Domênica Montero ajude a recuperar os índices após o fim de As Filhas da Senhora Garcia (2024), que registrou média de 3,9 pontos. As novelas seguintes, Amar (2025) e Presente de Amor (2025), marcaram 3,0 e 2,7 pontos, respectivamente.

O texto Remake de A Dona, novela Domênica Montero estreia no SBT foi publicado primeiro no Observatório da TV.