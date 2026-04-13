Xamã abre o jogo sobre relação com Sophie Charlotte após término e surpreende com declaração - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O cantor e ator Xamã falou abertamente sobre sua atual relação com a atriz Sophie Charlotte após o fim do namoro. Mesmo depois de dois anos marcados por idas e vindas, os dois seguem próximos e mantêm uma convivência harmoniosa, inclusive nos bastidores da novela Três Graças, em que atuam juntos.

Em entrevista recente à Quem, Xamã destacou que o término aconteceu de forma madura e sem conflitos. "A gente é superbem resolvido com isso. As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa em entrevistas. Já atuamos várias vezes compondo cenas juntos e não existe esse bafafá", afirmou o artista, reforçando que não há clima desconfortável entre eles.

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A relação entre os dois começou durante as gravações do remake de Renascer, quando interpretaram um par romântico na trama. Desde então, a conexão ultrapassou a ficção, mas acabou chegando ao fim de maneira discreta. Ainda assim, a parceria profissional e o respeito mútuo permaneceram.

Sophie Charlotte também já comentou sobre o assunto e destacou o carinho que mantém pelo ex-companheiro. "Está tudo bem. Tive uma relação muito maneira com o Xamã. Ele é meu amigo e torço muito por ele. A gente se encontra no trabalho e está tudo certo. A gente troca ideia e não tem briga, não tem um climão, está tudo bem", disse a atriz, mostrando que o vínculo entre eles segue positivo.

Além disso, a artista ressaltou que mantém boas relações com pessoas importantes de sua vida, incluindo o ator Daniel de Oliveira, com quem teve um relacionamento longo e divide a criação do filho. O cenário reforça um momento de maturidade emocional para ambos, que seguem focados na carreira e na convivência respeitosa após o fim do romance.