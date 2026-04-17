Oscar Schmidt: clubes, CBB e COB prestam homenagens ao ídolo do basquete

O mundo do basquete parou na tarde desta sexta-feira (17/4) para se despedir de Oscar Schmidt, maior ídolo do esporte no país. Principal referência nacional da modalidade, o Mão Santa faleceu no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), aos 68 anos. Mais cedo, o atleta foi internado no local após apresentar um mal-estar. A comoção gerou repercussão institucional. Nas redes sociais, clubes e confederações publicaram notas de pesar em memória à lenda.
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A corrente de homenagens uniu entidades como o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Os dois órgãos esportivos relembraram o legado e os grandes feitos protagonizados por Oscar ao longo da carreira. Clubes especiais na trajetoria do natalense radicado em Brasília, Palmeiras e Flamengo também divulgaram comunicados.No Distrito Federal, o Gama, o Minas Brasília e a Federação de Futebol se manifestaram em pesar.
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"O esporte brasileiro, infelizmente, se despede de um grande nome, mas tenho certeza que sua história jamais será esquecida. Mais do que resultados e medalhas, Oscar representou valores que definem o espírito olímpico: dedicação, superação e respeito ao adversário. Em cada competição levou consigo não apenas o talento, mas também a inspiração para todos que acreditam no poder transformador do esporte e a bandeira brasileira no coração. Seu legado permanece vivo nas quadras e corações que tocou ao longo de sua trajetória. Que sua memória siga motivando novas gerações a sonhar alto e competir com honra. Sua história, eternizada no Hall da Fama do COB, seguirá presente em nossos corações. Descanse em paz, Mão Santa. Seu legado jamais será esquecido. O Olimpismo agradece", lamentou Marco Antonio La Porta, presidente do COB.
A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) também lamentou a perda da maior referência brasileira na modalidade. “Há atletas que marcaram época. Outros que marcam gerações. E há aqueles que se tornam eternos, não apenas pelos números, mas pelo significado. Oscar Schmidt pertence a essa última categoria. O maior jogador da história do basquete brasileiro despede-se como um símbolo absoluto do esporte, dono de uma trajetória que redefiniu os limites do possível dentro das quadras. A CBB lamenta com um pesar profundo a perda de um dos maiores ídolos da história do esporte mundial”, escreveu a entidade.
Responsável por organizar o Novo Basquete Brasil (NBB), a elite da modalidade no país, a Liga Nacional de Basquete (LNB) se uniu ao sentimento de luto. "Hoje, o basquete brasileiro se despede de uma lenda. Oscar Schmidt, o Mão Santa, marcou gerações e escreveu seu nome para sempre na história do esporte. Segundo maior pontuador da história, membro de múltiplos Halls da Fama e dono de feitos eternos com a camisa do Brasil e por onde passou Obrigado por tudo, Mão Santa", diz a homenagem.
Comoção no clubes
Diversos clubes esportivos do país também lamentaram a partida de Oscar Schmidt, incluindo equipes pelas quais o Mão Santa esbanjou talento ao longo da vitoriosa carreira nas quadras. Casa do Mão Santa e responsável por lapidar o talento do jogador após a mudança da família de Brasília para São Paulo, o Palmeiras relembrou a passagem do ex-ala pelo clube e lamentou a perda.
“Com profunda tristeza, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento, aos 68 anos, do lendário Oscar Schmidt, ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos. Diagnosticado com câncer no cérebro em 2011, transformou-se também em um exemplo de fé, perseverança e amor à vida. Neste momento de dor e saudade, o Palmeiras se solidariza com os familiares, amigos e fãs do imortal Oscar Schmidt”, publicou.
Último clube da carreira de Oscar, o Flamengo ressaltou "a genialidade e a paixão" do astro. O Mão Santa jogou pelo rubro-negro 1999 e 2003, tornou-se o maior cestinha da história do esporte e atuou ao lado do filho Felipe. “O eterno Mão Santa honrou o Manto Sagrado com sua genialidade, paixão e arremessos inesquecíveis, marcando época na Gávea e enchendo de orgulho a Nação Rubro-Negra. Seu legado absoluto transcende as quadras e inspira gerações eternamente. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos os fãs neste momento de imensa dor. Descanse em paz, lenda”, cita o texto.
No Distrito Federal, o Minas Brasília registrou que o legado de Oscar "inspirou gerações de atletas em todo o país". Atual campeão do Campeonato Candango, o Gama também lamentou o falecimento. "Sua história e legado jamais serão esquecidos. Força aos familiares, amigos e fãs", escreveu o time alviverde. A FFDF se uniu nas homenagens ao atleta. "Que seu legado siga vivo na memória do esporte brasileiro."
*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz
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