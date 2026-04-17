Oscar Schmidt e Brasília: onde "nasceu" a lenda do basquete brasileiro

Muito antes de se tornar um dos maiores nomes do basquete mundial, Oscar Schmidt teve sua trajetória moldada na capital federal. Foi em Brasília, onde aos seus 13 anos, que o "Mão Santa" deu osprimeiros passos em direção à sua carreira histórica.

Apesar de ser natural de Natal, no Rio Grande do Norte, em 1958 o maior nome da história do basquete brasilero veio morar no DF, com 13 anos e foi aqui no quadradinho onde desenvolveu sua paixão pelo basquete.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sendo filho de militar, a mudança do atleta para Brasília seguia um padrão comum da época, quando famílias de servidores públicos e das Forças Armadas se deslocavam para a recém construída capital.

Curiosamente sua primeira paixão não foi a bola laranja e sim o futebol. Na adolescência, em influência ao técnico Zezão que percebeu o talento do jovem, o atleta deu início ao esporte de forma estruturada, no Colégio Salesiano.

O desenvolvimento real aconteceu em um dos principais centros esportivos da cidade na época, o Clube Unidade de Vizinhança, sob o comando de Laurindo Miura, onde deu seus primeiros passos. Foi ali que Oscar começou a treinar fundamentos com mais intensidade, especialmente o arremesso, que mais tarde se tornaria sua principal marca.

Ainda em Brasília, Oscar já demonstrava um nível acima da média. Aos 14 anos, participou de partidas contra equipes tradicionais, como o Minas Tênis Clube. Em pouco tempo, saiu de iniciante para promessa nacional, e mesmo ficando apenas cerca de três anos na capital, o aprendizado foi intenso e muito decisivo em sua carreira.

Ida do atleta para São Paulo

Em 1974, aos 16 anos, Oscar deixou o quadradinho para jogar nas categorias de base do Palmeiras, em São Paulo, principal polo do basquete brasileiro na época. Pouco depois, estava na seleção brasileira juvenil e em 1977, estreou na seleção principal, e foi destaque como melhor pivô do Sul-Americano. A partir disso construiu uma carreira internacional marcante, com passagens pela Europa e participações em cinco Olimpíadas.



Reconhecimento de Brasília

Mesmo com o sucesso fora dela, a ligação com Brasília nunca foi esquecida. Em 1998, Oscar recebeu o título de cidadão honorário da capital, concedido pela Câmara Legislativa. A cerimônia foi simbólica, aconteceu onde tudo começou: no próprio clube vizinhança, um um reconhecimento de que a cidade teve papel fundamental na formação do atleta.

O clube vizinhança mantém registros da sua passagem, como fotos e objetos, funcionando como um ponto de memória esportiva, a história de Oscar ainda inspira jovens atletas em Brasília

Mais que passagem, um marco

A relação entre Oscar e Brasília vai além de um período da juventude, foi na capital que além de descobrir o esporte que mudaria sua vida, desenvolveu sua técnica e construiu a mentalidade que o levaria ao topo.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite