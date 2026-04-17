Mão Santa: entenda como surgiu o apelido de Oscar Schmidt

A lenda do basquete, Oscar Schmidt, morreu nesta sexta-feira (17/4) após sofrer um mal estar em casa. O ex-atleta foi levado ao Hospital Municipal de Santa Ana, em Santana do Parnaíba, mas chegou sem vida no local. Ao longo da carreira, um apelido marcante o acompanhou: Mão Santa.

O ex-atleta recebeu o apelido como uma forma de reconhecimento sobre a precisão de acertos nos arremessos durante os jogos de basquete. O nome acabou se popularizando, e com o passar do tempo virou uma marca de Schmidt. Quando questionado sobre o apelido, o atleta gostava de dizer que “a mão não era santa, sim treinada”.

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Schmidt é considerado por muitos como o maior jogador de basquete da história do Brasil. Durante a carreira, além de atuar em inúmeros times no Brasil, chegou a jogar na Espanha e Itália, defendendo clubes como Juvecaserta, Pavia e Valladolid. Schmidt fez parte de uma era importante do basquete brasileiro e é até hoje o recordista como maior pontuador do basquete nos Jogos Olímpicos, tendo acumulado um total de 1093 pontos.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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