Globo define substituto de Luis Roberto em jogos do Brasil na Copa

A TV Globo definiu, nesta sexta-feira (17/4), que o jornalista Everaldo Marques será o substituto de Luis Roberto no comando das transmissões dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. O anúncio foi feito pelo próprio narrador que ganhou a função.
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Evê substituirá o experiente narrador, titular da emissora para partidas da Seleção, e sucessor natural de Galvão Bueno, que deixou a empresa ao fim do Mundial de 2022, disputado no Catar. Luis Roberto precisou se afastar das transmissões por tempo indeterminado para tratar de uma neoplasia na região cervical. Por isso, acabou descartado da cobertura do megaevento, que seria feito in-loco, nos EUA, México e Canadá, onde o torneio será disputado, entre 11 de junho e 19 de julho.
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"Hora de estudar e me preparar ainda mais, não pra substituir o Luís, mas para estar à altura desta oportunidade única e especial. Conto com a audiência de vocês na tela da TV Globo", registrou, em postagem nas redes.
Na Globo desde 2019 após deixar a ESPN, participou das edições de 2021 e 2024 dos Jogos Olímpicos de Verão. Além disso, comanda as transmissões do futebol americano da NFL, da Fórmula 1 e do Brasileirão.
Veja o vídeo de anúncio publicado por Everaldo Marques:
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