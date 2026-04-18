Flamengo anuncia mais um reforço para o sub-20

Zagueiro Weverson, ex-Cuiabá, chega sem custos e assina contrato com o Rubro-Negro até 2029

O zagueiro já está integrado ao elenco e participa das atividades no Ninho do Urubu - (crédito: Divulgação/Flamengo)
O Flamengo anunciou neste sábado (18) a contratação do zagueiro Weverson, de 17 anos, para reforçar a equipe sub-20. O zagueiro, que estava no Cuiabá, chega em definitivo após se destacar nas categorias de base do clube mato-grossense e também ganhar minutos no time principal.

A negociação foi concluída sem custos, e o jogador assinou contrato até março de 2029 após ser aprovado nos exames médicos. Canhoto e natural de Brusque (SC), Weverson completa 18 anos em agosto e ainda poderá atuar por várias temporadas na base rubro-negra.

Atualmente, o Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20 e ocupa a sétima colocação, com 10 pontos. O próximo compromisso será o clássico contra o Fluminense, na quarta-feira (22), na Gávea, pela sétima rodada da competição.

 

RJ
Redação Jogada10

    postado em 18/04/2026 18:40
