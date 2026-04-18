Real Sociedad vence Atlético de Madrid nos pênaltis e conquista Copa do Rei

O goleiro do time basco, Unai Marrero, se consagrou como herói da noite ao defender as cobranças do centroavante norueguês Alexander Sorloth e do atacante argentino Julián Álvarez

A Real sucede o Barcelona na lista de campeões, erguendo um troféu que havia conquistado pela última vez em 2020 - (crédito: CRISTINA QUICLER / AFP)

A Real Sociedad conquistou a Copa do Rei neste sábado (18/4), ao derrotar o Atlético de Madrid por 4 a 3 nos pênaltis na final, após um empate em 2 a 2 nos 120 minutos.

O goleiro do time basco, Unai Marrero, se consagrou como herói da noite ao defender as cobranças do centroavante norueguês Alexander Sorloth e do atacante argentino Julián Álvarez.

Pablo Marín converteu o pênalti decisivo que garantiu a vitória da Real Sociedad, após uma partida na qual a equipe basca esteve à frente do placar em duas ocasiões.

"É um momento para aproveitar, para sonhar e para acreditar... o garoto que sonhava com isso conseguiu", comemorou Marrero após a vitória.

Ander Barrenetxea abriu o caminho com o gol mais rápido da história de uma final de Copa do Reim, com apenas 15 segundos de jogo, antes de Ademola Lookman empatar aos 18 e o capitão da Real, Mikel Oyarzabal, fazer 2 a 1 cobrando pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45+1').

No entanto, quando o apito final já se aproximava (83'), Julián Álvarez marcou um golaço de empate que levaria a partida para a prorrogação e depois para os pênaltis.

A Real sucede o Barcelona na lista de campeões, erguendo um troféu que havia conquistado pela última vez em 2020, uma final que, devido à covid-19, teve de ser disputada no ano seguinte.

A pandemia obrigou que aquela decisão fosse disputada com portões fechados. Mas neste sábado, a Real pôde comemorar o quarto título da Copa do Rei na história do clube, junto com seus milhares de torcedores no Estádio La Cartuja, em Sevilha.

Por AFP
postado em 18/04/2026 20:02
