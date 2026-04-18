Palmeiras prepara mudanças para encarar o Athletico

Líder do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, o Palmeiras entra em campo tentando manter a vantagem na ponta da tabela - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras fez, neste sábado (18), mais uma atividade na Academia de Futebol visando o confronto contra o Athletico Paranaense, em casa, marcado para este domingo (19), às 18h30, pelo Brasileirão. Para a partida, o técnico Abel Ferreira, que estará fora do banco por suspensão, deve promover ajustes no time, principalmente no meio-campo e no setor ofensivo.

Sem Marlon Freitas, suspenso, a vaga deve ficar entre Lucas Evangelista e Emiliano Martínez. Já Jhon Arias retorna após cumprir suspensão e deve reassumir um lugar entre os titulares. Além disso, ainda existe a expectativa pela volta de Vitor Roque, que ficou fora das últimas semanas por conta de uma lesão no tornozelo, mas voltou a treinar com o grupo.

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Outro nome que participou das atividades foi Paulinho, ainda em fase final de recuperação física. Na lateral esquerda, o cenário segue indefinido: Jefté continua em transição após lesão, enquanto Joaquín Piquerez ainda se recupera de cirurgia. Dessa maneira, a posição pode seguir improvisada ou ganhar nova alternativa.

A comissão técnica ainda realiza um trabalho leve no domingo, antes da partida. Líder do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, o Palmeiras entra em campo tentando manter a vantagem na ponta da tabela.