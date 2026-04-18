Tottenham sofre empate nos acréscimos e segue na zona de rebaixamento da Premier League

O defensor holandês do Chelsea, Jorrel Hato, domina a bola durante a partida entre Chelsea e Manchester United, em Stamford Bridge, Londres - (crédito: GLYN KIRK/AFP)

O Tottenham voltou a tropeçar na Premier League 2025/26 e segue em situação muito delicada na tabela. Neste sábado (18), a equipe deixou escapar a vitória nos acréscimos em casa e ficou no empate por 2 a 2 com o Brighton, resultado que mantém o time na zona de rebaixamento. Pedro Porro e Xavi Simons marcaram os gols dos Spurs, enquanto Kaoru Mitoma e Georginio Rutter balançaram a rede para os visitantes nesta 33ª rodada.

A fase do Tottenham é cada vez mais preocupante. Mesmo com a chegada de Roberto De Zerbi, o time ainda não conseguiu reagir. Depois da derrota para o Sunderland na estreia do técnico italiano, os Spurs voltaram a decepcionar diante da própria torcida.

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Com o resultado, o Tottenham amplia a sequência negativa e chega a 15 jogos seguidos sem vencer na competição, aumentando a pressão na luta contra o rebaixamento. O time é o 18º colocado, com 31 pontos. Ao mesmo tempo, o West Ham, primeiro fora do Z3, tem 32, mas ainda entra em campo nesta rodada.

O jogo

O Tottenham chegou a ficar à frente do placar duas vezes, mas não conseguiu segurar o resultado. Pedro Porro abriu o placar aos 39 minutos, após passe de Xavi Simons, mas Kaoru Mitoma deixou tudo igual ainda no fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Xavi Simons voltou a aparecer bem e marcou um belo gol aos 77, recolocando os donos da casa em vantagem. Quando a vitória parecia garantida, um erro de Kevin Danso na área acabou sendo decisivo, e Georginio Rutter aproveitou para empatar já nos acréscimos.

Jogos da 33ª rodada da Premier League

Sábado (18)

Brentford 0x0 Fulham

Leeds 3×0 Wolverhampton

Newcastle 1×2 Bournemouth

Tottenham 2×2 Brighton

Chelsea x Manchester United – 16h

Domingo (19)

Aston Villa x Sunderland 10h

Everton x Liverpool 10h

Nottingham Forest x Burnley 10h

Manchester City x Arsenal 12h30

Segunda-feira (20)

Crystal Palace x West Ham 16h

*Horários de Brasília.