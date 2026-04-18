InícioEsportes
futebol internacional

Tottenham sofre empate nos acréscimos e segue na zona de rebaixamento da Premier League

Spurs abrem vantagem duas vezes, mas cedem empate no fim e ampliam jejum para 15 jogos na competição

O defensor holandês do Chelsea, Jorrel Hato, domina a bola durante a partida entre Chelsea e Manchester United, em Stamford Bridge, Londres - (crédito: GLYN KIRK/AFP)
O defensor holandês do Chelsea, Jorrel Hato, domina a bola durante a partida entre Chelsea e Manchester United, em Stamford Bridge, Londres - (crédito: GLYN KIRK/AFP)

O Tottenham voltou a tropeçar na Premier League 2025/26 e segue em situação muito delicada na tabela. Neste sábado (18), a equipe deixou escapar a vitória nos acréscimos em casa e ficou no empate por 2 a 2 com o Brighton, resultado que mantém o time na zona de rebaixamento. Pedro Porro e Xavi Simons marcaram os gols dos Spurs, enquanto Kaoru Mitoma e Georginio Rutter balançaram a rede para os visitantes nesta 33ª rodada.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A fase do Tottenham é cada vez mais preocupante. Mesmo com a chegada de Roberto De Zerbi, o time ainda não conseguiu reagir. Depois da derrota para o Sunderland na estreia do técnico italiano, os Spurs voltaram a decepcionar diante da própria torcida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Com o resultado, o Tottenham amplia a sequência negativa e chega a 15 jogos seguidos sem vencer na competição, aumentando a pressão na luta contra o rebaixamento. O time é o 18º colocado, com 31 pontos. Ao mesmo tempo, o West Ham, primeiro fora do Z3, tem 32, mas ainda entra em campo nesta rodada.

O jogo

O Tottenham chegou a ficar à frente do placar duas vezes, mas não conseguiu segurar o resultado. Pedro Porro abriu o placar aos 39 minutos, após passe de Xavi Simons, mas Kaoru Mitoma deixou tudo igual ainda no fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Xavi Simons voltou a aparecer bem e marcou um belo gol aos 77, recolocando os donos da casa em vantagem. Quando a vitória parecia garantida, um erro de Kevin Danso na área acabou sendo decisivo, e Georginio Rutter aproveitou para empatar já nos acréscimos.

Jogos da 33ª rodada da Premier League

Sábado (18)
Brentford 0x0 Fulham
Leeds 3×0 Wolverhampton
Newcastle 1×2 Bournemouth
Tottenham 2×2 Brighton
Chelsea x Manchester United – 16h
Domingo (19)
Aston Villa x Sunderland 10h
Everton x Liverpool 10h
Nottingham Forest x Burnley 10h
Manchester City x Arsenal 12h30
Segunda-feira (20)
Crystal Palace x West Ham 16h

*Horários de Brasília.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/04/2026 18:50 / atualizado em 18/04/2026 20:08
    SIGA
    x