Tottenham sofre empate nos acréscimos e segue na zona de rebaixamento da Premier League

O Tottenham voltou a tropeçar na Premier League 2025/26 e segue em situação muito delicada na tabela. Neste sábado (18), a equipe deixou escapar a vitória nos acréscimos em casa e ficou no empate por 2 a 2 com o Brighton, resultado que mantém o time na zona de rebaixamento. Pedro Porro e Xavi Simons marcaram os gols dos Spurs, enquanto Kaoru Mitoma e Georginio Rutter balançaram a rede para os visitantes nesta 33ª rodada.
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A fase do Tottenham é cada vez mais preocupante. Mesmo com a chegada de Roberto De Zerbi, o time ainda não conseguiu reagir. Depois da derrota para o Sunderland na estreia do técnico italiano, os Spurs voltaram a decepcionar diante da própria torcida.
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Com o resultado, o Tottenham amplia a sequência negativa e chega a 15 jogos seguidos sem vencer na competição, aumentando a pressão na luta contra o rebaixamento. O time é o 18º colocado, com 31 pontos. Ao mesmo tempo, o West Ham, primeiro fora do Z3, tem 32, mas ainda entra em campo nesta rodada.
O jogo
O Tottenham chegou a ficar à frente do placar duas vezes, mas não conseguiu segurar o resultado. Pedro Porro abriu o placar aos 39 minutos, após passe de Xavi Simons, mas Kaoru Mitoma deixou tudo igual ainda no fim do primeiro tempo.
Na segunda etapa, Xavi Simons voltou a aparecer bem e marcou um belo gol aos 77, recolocando os donos da casa em vantagem. Quando a vitória parecia garantida, um erro de Kevin Danso na área acabou sendo decisivo, e Georginio Rutter aproveitou para empatar já nos acréscimos.
Jogos da 33ª rodada da Premier League
Sábado (18)
Brentford 0x0 Fulham
Leeds 3×0 Wolverhampton
Newcastle 1×2 Bournemouth
Tottenham 2×2 Brighton
Chelsea x Manchester United – 16h
Domingo (19)
Aston Villa x Sunderland 10h
Everton x Liverpool 10h
Nottingham Forest x Burnley 10h
Manchester City x Arsenal 12h30
Segunda-feira (20)
Crystal Palace x West Ham 16h
*Horários de Brasília.
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