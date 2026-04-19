City vence Arsenal e cola de vez na liderança da Premier League

O Manchester City está mais próximo do título inglês. Neste domingo (19/04), em casa, no Etihad Stadium, venceu o líder Arsenal por 2 a 1 e reduziu a diferença para três pontos: 70 a 67. A questão é que o Manchester City tem um jogo a menos e, caso empate em pontos com os Gunners, o saldo de gols é o primeiro critério de desempate na Inglaterra. No momento, Arsenal 37 a 36, mas com um jogo a mais. Com isso, o Arsenal, que carrega fama de amarelão nas últimas décadas, pode mais uma vez ver escapar a chance de conquistar o título que não vence desde 2003/04. Já o time de Pep Guardiola, que está de saída após anos de sucesso, pode recuperar a hegemonia perdida para o Liverpool na temporada passada. E, assim, celebrar seu sexto título nas últimas nove temporadas da Premier League.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O jogo foi sensacional e nervoso, com grandes chances, ambos os times mandando bolas na trave e com falhas de goleiros. Cherki abriu o placar para o City, mas dois minutos depois Havertz empatou após uma falha grave de Donnarumma. No segundo tempo, Haaland fez o gol da vitória dos Citizens.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Que primeiro tempo!
Os primeiros minutos foram de muita emoção para a torcida. Em casa e muito ofensivo, o City teve duas grandes chances antes dos cinco minutos: uma falha defensiva que deixou a bola nos pés de Haaland, que não marcou porque o goleiro do Arsenal conseguiu abafar, e um chute de Cherki que desviou e foi na trave.
Mas aos 16 minutos o City abriu o placar. Após jogada trabalhada pelo Arsenal, a bola sobrou para Cherki, que entrou na área driblando e finalizou para fazer 1 a 0.
O City dominava o jogo, mas aos 18 minutos veio o empate. Em bola lançada na área, Haaland ganhou a disputa. Porém, o goleiro Donnarumma falhou. Na sobra, Havertz apareceu para empurrar para as redes. O goleiro italiano ficou abatido. Afinal, nem deu tempo para o City comemorar a vantagem construída dois minutos antes. Com 1 a 1, o jogo ficou equilibrado.
Haaland marca, City vence e cola no Arsenal
O segundo tempo foi diferente, com o City em busca do gol. Haaland perdeu grande chance, mandando a bola na trave. Mas o Arsenal também quase marcou: Donnarumma salvou o que seria o gol de empate ao defender chute de Havertz dentro da área.
Aos 19 minutos, Haaland voltou a aparecer. Após jogada de Doku e OReilly, o norueguês se antecipou ao marcador e recolocou o Manchester City na frente: 2 a 1.
Com isso, o Arsenal partiu para cima, e o City passou a se resguardar. Gabriel Magalhães quase empatou ao cabecear na trave após bola levantada na área. O jogo ficou nervoso, principalmente no duelo entre Haaland e Gabriel Magalhães. Os dois se estranharam, rasgaram a camisa um do outro em disputa física e ficaram cara a cara aos 37 minutos, mas ambos escaparam apenas com cartão amarelo.
Os minutos finais foram intensos. O Arsenal se lançou ao ataque e, em chuveirinhos, alugou a área de defesa. E teve a chance do empate. O cruzamento de Trossard foi na cabeça de Havertz, que subiu na pequena área e cabeceou por cima. Era gol feito.
Jogos da 33ª rodada da Premier League
Sábado (18)
Brentford 0x0 Fulham
Leeds 3×0 Wolverhampton
Newcastle 1×2 Bournemouth
Tottenham 2×2 Brighton
Chelsea 0x1 Manchester United
Domingo (19)
Aston Villa 4×3 Sunderland
Everton 1×2 Liverpool
Nottingham Forest 4×1 Burnley
Manchester City 2×1 Arsenal
Segunda-feira (20)
Crystal Palace x West Ham 16h