De olho na Copa, Endrick tem atuação genial e o Lyon vence o PSG em Paris

Endrick vibra após fazer uma pintura de gol de bicicleta em vitória do Lyon sobre o PSG em pleno Parc des Princes - (crédito: Foto: Divulgação / Olympique Lyonnais)

Com Endrick inspirado, o Lyon conseguiu seu melhor resultado da temporada no Campeonato Francês ao vencer o PSG no Parc des Princes, em Paris, por 2 a 1. O jogo deste domingo (19/4), pela 31ª rodada, teve um PSG que começou com seus astros Dembélé e Kvaratskhelia no banco e viu o brasileiro Endrick brilhar. Afinal, o brazuca marcou um golaço aos seis minutos, deu o passe açucarado para o gol de Afonso Moreira aos 18 minutos. Ainda participou de outra grande chance, quando outro brazuca, Abner, quase fez de bicicleta. Tudo no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Lyon se fechou. Mas quase viu Endrick marcar o terceiro gol no segundo tempo. Nem as entradas de Dembélé e Kvaratskhelia surtiram muito efeito para o PSG, e o time da casa que descontou nos acréscimos, com Kvaratskhelia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para o campeonato francês, um resultado incrível. O PSG parou nos 63 pontos, contra 62 do Lens, mas que tem um jogo a mais do que os parisienses. O Lyon foi aos 54 pontos, em terceiro lugar (dá vaga à Champions). Entretanto, com Lille (54), Rennes (53), Olympique (52) e Nice (50) de olho neste top 3.

Endrick e o Lyon engolem o PSG

Endrick foi logo mostrando que é diferenciado. Aos seis minutos, após fazer boa jogada pela esquerda, tentou um chute que saiu ruim. Mas, na verdade, acabou sendo um passe em espaço vazio, que Endrick aproveitou para ganhar de Pacho nas costas e mandar uma bomba de primeira. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O PSG tentou dar o troco, mas o que se viu foi surpreendente: aos 19 minutos, Afonso Moreira ampliou para o Lyon ao recebeu um passe espetacular de Endrick da sua intermediária da defesa.

No segundo tempo, vendo que a derrota se aproximava, Luis Enrique colocou em campo dois de seus melhores jogadores que estavam no banco: Dembélé e Kvaratskhelia. A pressão aumentou. O time da casa teve uma série de boas oportunidades de gol, incluindo uma bola na trave de Dembélé, que arriscou de fora da área, sem chances para o goleiro do Lyon e outra que Kvaratskhelia que Greif defendeu. Apesar da melhora do PSG, o contra-ataque do Lyon seguia perigoso. Endrick, por muito pouco, não fez o terceiro gol aos 15 minutos.

Depois disso, o Lyon se fechou de vez e conseguiu segurar o resultado. Endrick saiu aos 33 minutos. O Lyon se fechou ainda mais. O PSG chegou a marcar aos 49 com Kvaratskhelia e teve um último ataque para tentar o empate. Mas a vitória foi mesmo do Lyon.

Jogos da 30ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (17/4)

Lens 3×2 Toulouse

Sábado (18/4)

Lorient 2xo Olympique

Angers 1×1 Le Havre

Lille 0x0 Nice

Domingo(19/4)

Monaco 2×2 Auxerre

Metz 1×3 Paris FC

Nantes 1×1 Brest

Strasbourg 0x3 Rennes

PSG 1×2 Lyon



