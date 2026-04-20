Gabrielzinho vence o Laureus de Melhor Atleta com Deficiência

O nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu nesta segunda (20/4) o prêmio de Melhor Atleta com Deficiência no 26º Laureus, em Madri. - (crédito: Wander Roberto/CPB)

O nadador paralímpico Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, conquistou o título de Melhor Atleta com Deficiência na 26ª edição do Prêmio Laureus, o “Oscar dos esportes”, nesta segunda-feira (20/4), no Palácio de Cibeles, em Madri.

Com apenas 23 anos, o nadador já conquistou três ouros no Mundial de Singapura 2025, nas provas de 100 metros, 200m livre e 50m costas, todas disputadas pela classe S2 (comprometimento físico-motor). Além desses destaque, Gabriel bateu o recorde mundial dos 150m com o tempo de 3min16s26.

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Nos jogos em Paris 2024, o paratleta do Praia Clube trouxe três medalhas de ouro para o Time Brasil e, em Tóquio 2020, consagrou dois ouros e uma prata, somando seis medalhas paralímpicas.

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Concorrentes da categoria Melhor Atleta com Deficiência

Ao lado de Gabriel, outros cinco atletas estavam concorrendo ao prêmio, sendo dois deles nadadores, o italiano Simone Barlaam, da classe S9 (limitações físico-motoras), e o tcheco David Kratochvíl, da classe S11 (deficiência visual).

Paratletas do atletismo também foram indicadas, a suiça Katherine Debrunner, da classe T53/54 (cadeirantes), e a equatoriana Kiara Rodríguez, da classe T47 (deficiência nos membros superiores). Representando os Estados Unidos, a Kelsey DiClaudio, do hóquei em cadeira de rodas, também estava entre os indicados.

Brasileiros indicados

Além do mineiro, a Delegação Brasileira contou com outros três nomes. Na categoria de Melhor Atleta de Esportes de Ação, o Time Brasil foi representado pela skatista Rayssa Leal, pela quarta vez. E o surfista Yago Dora, que garantiu sua indicação após uma brilhante temporada em que se sagrou campeão da Liga Mundial de Surfe (WSL) em 2025. Quem acabou levando o prêmio nesta categoria foi a norte-americana Chloe Kim atleta de snowboard.

Em Revelação do Ano, o tenista brasileiro João Fonseca concorreu à categoria após sua ascensão meteórica em 2025, saltando mais de 120 posições no ranking e vencendo torneios como o ATP 500 da Basileia. Quem levou o prêmio, no entanto, foi britânico, Lando Norris, da F1.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

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