Dança de Endrick irrita Hakimi: "Deveria focar em jogar futebol"

Principal nome do Lyon na vitória por 2 x 1 sobre o PSG no último domingo (19/4), Endrick celebrou com uma dança diante da torcida do PSG após abrir o placar no Parque dos Príncipes. A comemoração, porém, não agradou ao lateral-direito Hakimi, que interpretou o gesto como provocação e chegou a discutir com o jovem brasileiro em campo.

O episódio ganha ainda mais relevância porque o marroquino pode ser adversário de Endrick na partida de estreia de suas seleções na Copa do Mundo, caso Carlo Ancelotti decida convocar o brasileiro.

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"Por que pedi ao Endrick para 'ficar tranquilo'? Isso são coisas que acontecem em uma partida. Não vou ficar falando de jogadores rivais, mas queria que minha equipe ficasse concentrada e que ele parasse de fazer gestos direcionados à nossa torcida. Que (Endrick) foque em apenas jogar futebol, sobretudo porque ele é um bom jogador. Mas, quando ele faz coisas que não têm nada a ver com o futebol, isso me incomoda, ainda mais porque a gente estava perdendo", relatou o ala do Paris Saint-Germain.

Veja o momento em que Endrick dança em frente à torcida adversária:

???? Achraf Hakimi was furious with Endrick: "I wanted him to stop agitating the fans and focus on football, especially since he's such a good player." ????



Endrick sparked the tension by dancing in front of the PSG fans. ???????????? (@ligue1plus)pic.twitter.com/E4B12FDAFv — Dribble (@dribble_sports) April 20, 2026

Endrick: desafio mental com e sem a bola

Aos 19 anos, o camisa 9 do Lyon tenta convencer Ancelotti de que merece estar na lista final para o Mundial que ocorrerá no Canadá, Estados Unidos e México. Sua ida ao futebol francês, inclusive, teve como motivação o desejo de crescer e se firmar, o que até agora tem se tornado realidade.

O anúncio da convocação definitiva será em 18 de maio, e até lá Endrick terá o desafio de mostrar não apenas talento, mas também maturidade para lidar com situações como a que viveu diante do PSG no Campeonato Francês.