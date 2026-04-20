InícioEsportes
FUTEBOL INTERNACIONAL

Cafu exalta Endrick e faz coro por convocação para Copa

Capitão do penta rasgou elogios ao atacante do Lyon, da França

Endrick recebeu apoio do Cafu por convocação para a Copa do Mundo - (crédito: Foto: Divulgação / Olympique Lyonnais)
Capitão do penta, Cafu analisou o momento da Seleção Brasileira e projetou a Copa do Mundo de 2026. O ex-jogador elogiou o atacante Endrick e destacou o desempenho recente do jovem do Lyon, da França. O atacante, aliás, brilhou na vitória da equipe francesa sobre o PSG, neste domingo (19/4), no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Ele (Endrick) está voando. É um jogador fora dos padrões para a idade dele. É completo, rápido, forte, dribla na direita, cobra falta e é bom de cabeceio. Vai ser uma peça fundamental para a Seleção Brasileira. Ele veste a camisa da Seleção como veste de qualquer clube. É um jogador que não sente esse peso", disse Cafu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Cafu vê Endrick com características raras e credenciado como peça importante no ciclo da Seleção. Convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, no fim de março, o atacante precisou de pouco tempo para reacender a disputa por vaga no ataque na Copa do Mundo. O jovem, que quase virou carta fora do baralho, se credenciou para a disputa.

Endrick não entrou em campo contra a França, mas recebeu oportunidade contra a Croácia. Dessa forma, aproveitou e fez a diferença. Afinal, sofreu o pênalti convertido por Igor Thiago e deu assistência para Gabriel Martinelli fechar o placar em 3 x 1. Em pouco tempo, portanto, desequilibrou a partida. A convocação final será realizada no dia 18 de maio e a expectativa é que Endrick esteja na lista.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 20/04/2026 13:21
    SIGA
    x