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APCEF/ADEF joga fora de casa e busca primeira vitória na liga

Equipe candanga enfrenta o ADTB pela nona rodada da LFF e almeja conquistar primeiro triunfo após duas derrotas em sequência

APCEF/ADEF busca primeira vitória na Liga Feminina de Futsal após começo ruim - (crédito: @patricyphotography)
APCEF/ADEF busca primeira vitória na Liga Feminina de Futsal após começo ruim - (crédito: @patricyphotography)

O APCEF/ADEF volta à quadra nesta quinta-feira, às 20h, no Ginásio Furtadão, em Telêmaco Borba, no Paraná. É o terceiro jogo das equipes na liga, porém a partida será válida pela nona rodada por conflitos no calendário da equipe mandante, que está dividindo a temporada junto com a Série Ouro do Campeonato Estadual. Os dois times começaram mal na competição e precisam mudar de postura se quiserem brigar por playoffs ao término da primeira fase.

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A equipe brasiliense ainda não venceu em 2026. Nas duas primeiras rodadas, o time comandado por Mayara Aguineli só conheceu as derrotas. Na estreia, tomou 6 x 0 do Barateiro, e na última partida, perdeu de virada por 3 x 2 em casa contra o Patinhas.

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Para a treinadora, o começo não é bom, mas a esperança de encontrar o caminho das vitórias segue vivo: "Eu sei e sinto que a equipe está em reconstrução. Estamos trabalhando muito para apresentar novas ideias e novos conceitos de jogo para que possamos encontrar uma nova identidade, e vamos atrás dela sem dúvidas.”, conta a comandante.

O APCEF/ADEF almeja chegar mais longe do que na última temporada, na qual elas sequer conseguiram disputar os playoffs. A melhor campanha das candangas na LFF foi em 2024, quando alcançaram as quartas de finais, mas caíram para o Stein Cascavel.

O ADTB também não tem um começo animador. A equipe tem apenas um ponto conquistado em duas partidas disputadas, que saiu na estreia contra o Patinhas por 1 x 1. No último jogo, elas perderam em casa para as Leoas da Serra por 2 x 0.

O início na Série Ouro do Campeonato Paranaense foi com o pé esquerdo, no qual perderam para o Colombo/CEP por 3 x 2. O time é tetra-vice do Estadual e o mais longe que conseguiram chegar na LFF foi nas quartas de finais entre 2022 e 2024.

Ficha técnica

Jogo: ADTB x APCEF/ADEF - nona rodada LFF (jogo adiantado)

Local: Ginásio Furtadão, Telêmaco Borba (PR)

Data e hora: quinta-feira (23/4), às 20h

Transmissão: ainda não divulgada (provavelmente no canal do Youtube da LFF)

 

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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Rafael Lins*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por Rafael Lins*
    postado em 22/04/2026 22:23
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