Filho de Saúl volta para casa após ficar internado, e jogador agradece apoio

Saúl Ñíguez recebeu uma ótima notícia nesta quinta-feira (23/4). Afinal, Enzo, seu filho do meio, voltou para casa após ficar internado em uma UTI nos últimos dias. O volante chegou a compartilhar o drama familiar em suas redes sociais após a vitória sobre o Bahia, no último domingo (19/4), quando retornou aos campos após se recuperar de cirurgia no calcanhar.
"Enzo já está em casa se recuperando. Meu pequeno manda um obrigado pra vocês", escreveu espanhol no X.
A criança ficou algumas noites no hospital devido a complicações de uma cirurgia de septo do nariz. Além de Enzo, nascido em 2023, Saúl tem outros dois filhos: África, que nasceu em 2021, e Marco, que nasceu no ano passado, já no Rio de Janeiro.
"Muito feliz de poder voltar. Tive sorte, porque minha filha veio me ver depois de tanto tempo. Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI, dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar. E ver minha filha me deixa contente", comentou Saúl, depois do jogo contra o Bahia.
De volta após se recuperar de lesão, Saúl entrou nos dois últimos jogos do Flamengo. No domingo, ele entrou aos 33 minutos diante do Bahia. Já contra o Vitória, na última quarta, o técnico Leonardo Jardim lançou-o na volta do intervalo, quando o jogador atuou por 45 minutos.
Saiba Mais
- Esportes Bap rechaça cortes nos esportes olímpicos do Flamengo e crítica tributação
- Esportes Santiago Bernabéu transforma gramado em saibro para receber astros do tênis
- Esportes Copa Brasília de Ginástica chega à 41ª edição como vitrine da base
- Esportes No DF, Karolina Polizos alcança pontuação para pódio mundial
- Esportes Fonseca estreia em Madri contra a experiência do croata Martin Cilic
- Esportes Braçadas de liberdade: Projeto Nauru transforma vidas na UnB