Santiago Bernabéu transforma gramado em saibro para receber astros do tênis

Quadra de tênis dentro do Santiago Bernabéu foi inaugurada nessa quinta-feira (23/4). - (crédito: Instagram/@rafaelnadal)

Entre os dias 23 e 30 de abril, o gramado do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, dará lugar a uma quadra de tênis temporária. A estrutura foi montada para os treinos de atletas da ATP (masculino) e WTA (feminino) que disputam o Masters 1000 de Madrid. Embora o torneio tenha começado na segunda-feira (20), a quadra só foi inaugurada nesta quinta (23/4), devido ao compromisso do Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga, ocorrido no dia 21.

Na inauguração da quadra, o goleiro do Real, Thibaut Courtois, e o meio-campista dos merengues, Jude Bellingham, uniram forças com o número um do mundo, Jannik Sinner, e a lenda espanhola Rafael Nadal para uma exibição de duplas. O confronto festivo contou com um juiz de peso, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

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Courtois formou dupla com Nadal, enquanto Sinner jogou ao lado de Bellingham. Da arquibancada, a polonesa Iga Swiatek, quarta colocada do ranking mundial WTA, prestigiou o evento. A tenista agora trabalha com o técnico espanhol Francisco Roig, ex-treinador de Nadal, e chegou a se preparar na Academia Rafa Nadal no início deste mês.

Focado em atingir marca inédita no tênis Sinner estreia nesta sexta-feira (24/4) diante de Benjamin Bonzi (42º). Caso o italiano vença o troféu na capital espanhola, Jannik se tornará o primeiro tenista da história a conquistar cinco títulos de Masters 1000 de forma consecutiva. Ele vem de vitórias nos Master 1000 de Paris, Indian Wells, Miami Open e Monte Carlo.



Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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