Fonseca estreia em Madri contra a experiência do croata Martin Cilic

João Fonseca (31) estreia nesta sexta-feira (24/4), no Master 1000 de Madri contra o croata Marin Cilic (51), campeão do US Open em 2014. O duelo está previsto para começar a partir das 15h10, no Arantxa Sanchez Stadium, quadra 2 do torneio. Esse será o primeiro confronto entre os tenistas e marcará um partida entre gerações. Nascido em 2006, o jovem tenista brasileiro de 19 anos não era nem nascido quando o croata de 37 anos se profissionalizou, em 2005. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e Disney +.
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Por ser cabeça de chave no campeonato, João não entrou em quadra na primeira rodada. Cilic teve batalha dura contra o belga Zizou Bergs e venceu de virada com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4 em 2h10 de jogo. O croata, ex-top 3 do ranking mundial, afirmou estar ansioso para a partida e reconheceu João como uma das maiores promessas do tênis mundial.
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"Definitivamente será divertido, uma batalha de gerações. João está crescendo no ranking, jogando melhor e melhor a cada temporada. Será divertido jogar contra ele e tentarei fazer meu melhor. A torcida estará lá, mas isso é o tênis. É preciso aproveitar esses momentos para trazer intensidade e emoção", disse Cilic sobre o duelo.
João disputará o Master 1000 de Madri pela terceira vez na carreira. Foi inclusive neste torneio, em 2024, que o brasileiro conquistou a primeira vitória em um campeonato de nível Master 1000. Na ocasião, o carioca venceu o estadunidense Alex Michelsen por 2 sets a 1. Contudo, Fonseca jamais avançou à segunda fase na competição. Em 2024, foi derrotado pelo britânico Cameron Norrie. No ano seguinte, pelo norte-americano Tommy Paul.
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No saibro, Cilic acumula duas taças de ATP 250. A primeira, foi conquistada no país dele, em Umag, em 2012. O segundo troféu veio em 2017, em Istambul. Em Roland Garros o croata chegou às semifinais. Contudo, foi derrotado pelo tenista noruegues Casper Ruud, à época, número oito do ranking da ATP.
As maiores conquistas da carreira de Marin Cilic são o US Open, em 2014, e o Master 1000 de Cincinnati, nos EUA, em 2016, ambos torneios disputados em quadra dura. Além disso, ele acumulou dois vice-campeonatos em Grands Slam: Wimbledon 2017 e o Australian Open 2018. Em ambas as oportunidades o tenista foi derrotado por Roger Federer, ex-jogador suiço detentor de 103 títulos.
O vencedor do confronto entre João e ili enfrentará na terceira fase o tenista que sair vencedor do duelo entre o australiano Alex de Minaur (8) ou o espanhol Rafael Jodar (42).
Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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