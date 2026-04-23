Copa Brasília de Ginástica chega à 41ª edição como vitrine da base

Copa Brasília de Ginástica é sucesso entre as crianças - (crédito: Divulgação)

As medalhas de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Bárbara Domingo e companhia são o topo de um processo que começa bem antes dos Jogos Olímpicos e de Campeonatos Mundiais. No Distrito Federal, a Copa Brasília de Ginástica ajuda a construir esse caminho e chega à 41ª edição como uma das principais vitrines da base no país.

Marcado para 23 e 24 de maio, no Colégio Marista da Asa Sul, o evento se consolidou como ponto de encontro da ginástica no Distrito Federal. A competição reúne atletas em formação, técnicos, árbitros e famílias, ambiente que mistura iniciação esportiva, desenvolvimento técnico e convivência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esse movimento vai além das áreas de apresentação. A presença de delegações de diferentes regiões, com atletas de 3 a 16 anos, impulsiona setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio, gerando impacto direto na economia local e reforçando o papel do evento dentro do calendário esportivo da capital.

O crescimento recente ajuda a dimensionar essa transformação. Desde 2022, a Copa saltou de cerca de 700 para mais de 3.600 participantes — número que deve crescer novamente em 2026. “A expectativa é avançar cerca de 10%, mas com foco na qualidade da experiência e na visibilidade da Copa”, explica o presidente da Federação Brasiliense de Ginástica (FBG), João Paulo Cavalcante.

Medalhistas olímpicas e mundiais do Brasil inspiram as jovens (foto: Divulgação)

Parte dessa expansão passa pela diversidade de modalidades. A competição reúne ginástica artística, rítmica, acrobática, aeróbica e parkour, ampliando o alcance e promovendo intercâmbio entre diferentes vertentes da modalidade. O resultado é um ambiente mais dinâmico, que aproxima atletas de perfis distintos e fortalece a base.

Para muitos participantes, especialmente os mais jovens, a Copa representa o primeiro contato com um evento estruturado, com arbitragem oficial e organização profissional. É nesse tipo de cenário que surgem as primeiras referências, a rotina de competição e, muitas vezes, os primeiros passos de trajetórias mais longas no esporte.

Com as inscrições já encerradas, as entidades terão uma última oportunidade de ajustes no Congresso Técnico, marcado para 25 de abril. Alterações e vagas remanescentes poderão ser feitas exclusivamente nessa data, etapa considerada fundamental para a organização final do evento.