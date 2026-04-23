Seleção feminina fará amistosos contra Estados Unidos em junho

A CBF confirmou nesta quinta-feira (23/4) que a Seleção feminina, recém-campeã do Fifa Series, fará dois amistosos contra os EUA. Os duelos serão no Brasil, em junho, como forma de preparação para a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá em solo brasileiro. De acordo com o anúncio da entidade, os confrontos serão no dia 6, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e dia 9, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estes dois locais, aliás, receberão jogos do Mundial do próximo ano. Assim, os amistosos marcam o retorno da seleção principal dos EUA ao Brasil após 12 anos. Ao todo, a Canarinho já jogou seis vezes contra as norte-americanas em solo nacional, com registro equilibrado: duas vitórias para cada, além de dois empates.

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Arthur Elias comenta realização de amistosos da Seleção feminina

"Serão dois jogos muito importantes para o nosso crescimento. Os EUA têm uma seleção excelente com muitas opções de atletas de alto nível. Elas são historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante. Jogar no Brasil também será ótimo para termos o apoio do nosso torcedor e todos acompanharem dois jogos de alto nível e com grandes jogadoras dos dois lados", disse o técnico da Seleção Brasileira, Arthur Elias.

As últimas partidas entre as equipes ocorreram em abril de 2025. Primeiro, vitória dos EUA por 2 x 0. Depois, o Brasil se vingou e venceu por 2 x 1. Ambos os duelos foram na Califórnia, aliás. Emma Hayes, técnica dos Estados Unidos, celebrou o acordo para os amistosos.

"Queremos enfrentar as melhores equipes nos ambientes mais difíceis, em locais ao redor do mundo, com a maior frequência possível, e esses dois jogos atendem a todos esses requisitos. Precisamos de mais jogos em que todos os torcedores no estádio estejam torcendo fervorosamente contra nós, e estou ansioso para ver como nossa equipe se sai e evolui nessas condições adversas", admitiu.