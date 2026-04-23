Conmebol pagará 1,5 bilhão em premiações em 2026

Congresso da Conmebol foi realizado em Quito, capital do Equador - (crédito: divulgação/Conmebol)

A Conmebol aprovou nesta quinta-feira (23/4), em Congresso realizado em Quito, no Equador, o orçamento da confederação para 2026. Assim, a entidade prevê o pagamento de 316,5 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão) às equipes e seleções nesta temporada. A Libertadores e a Sul-Americana, as principais competições de clubes do continente, receberam aumento nos prêmios.

O campeão da Libertadores pode acumular até 40 milhões de dólares (R$ 200 milhões), dos quais 25 milhões de dólares (R$ 125 milhões) somente pela conquista do troféu. Já na Sul-Americana, o time que vencer ganhará 20 milhões (R$ 100 milhões).

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Além disso, a Conmebol permanecerá pagando aos clubes pelas vitórias na fase de grupos. Aliás, cada triunfo na Libertadores vale 340 mil dólares (R$ 1,75 milhão) por partida. No ano passado, as equipes vencedoras ganhavam 330 mil dólares (R$ 1,7 milhão).

Já na Sul-Americana, a equipe que vencer na fase de grupos receberá 125 mil dólares (R$ 650 mil). Em 2025, este valor era de 115 mil dólares (R$ 590 mil) por jogo.

Além de divulgar a premiação para as duas principais competições de clubes do continente, a Conmebol revelou ainda os números de seu balanço de 2025. Dessa maneira, as receitas totais chegaram a 596 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões), um superávit de 24 milhões de dólares (R$ 120 milhões).

No entanto, a previsão para 2026 ficou um pouco aquém: 567 milhões de dólares (R$ 2,8 bilhões).