João Fonseca vence Marin Cilic por W.O e avança em Madri

João Fonseca (31º) avançou para a terceira fase do Master 1000 de Madrid sem entrar em quadra nesta sexta-feira (24/4). A partida que ocorreria por volta das 15h10 foi cancelada devido a desistência de Marin Cilic (51º), de 37 anos. O adversário do brasileiro sentiu um mal-estar nessa madrugada por conta de uma intoxicação alimentar. João ainda não jogou nenhuma partida desta edição do campeonato e está na terceira fase.
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Cabeça de chave, Fonseca folgou na rodada de abertura. Na segunda fase, o jovem de 19 anos garantiu a classificação após a desistência de Marin Cilic.
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Na sequência, João enfrentará o espanhol Rafael Jodar (42º), a partida ocorrerá no domingo, ainda sem horário previsto. Além da baixa de Cilic, ex-número 3 do mundo, o torneio já havia sofrido perdas de peso com as desistências de Carlos Alcaraz (2º) e Novak Djokovic (4º).
Apesar de não ter entrado em quadra nesta rodada, João ostenta um retrospecto sólido contra veteranos. Nos últimos confrontos, o brasileiro venceu 10 das 15 partidas disputadas contra tenistas de 30 anos ou mais, mantendo uma invencibilidade diante desses atletas que já dura desde outubro do ano passado.
Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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