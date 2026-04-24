Ativações e experiências conectam público aos clubes no CBC Expo 2026

Fórum do esporte nacional realizado em Campinas conta com mais de 150 horas de ativações - (crédito: Guilherme Gongra/Fotop/CBC)

Campinas (SP) — Muito além dos palcos e debates técnicos, o CBC & Clubes Expo 2026 transforma Campinas em um verdadeiro parque de experiências esportivas. Desde quarta-feira (22/4), o evento promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) mostra ao público como o esporte vai além da competição, ao abrir espaço para vivências práticas e interação direta com modalidades e projetos desenvolvidos pelos clubes do país.

Com mais de 90 instituições presentes, a feira funciona como uma vitrine dos resultados e avanços obtidos por meio do fomento do CBC. Ao circular pelos corredores do Royal Palm Hall, os visitantes e entusiastas do esporte encontram não apenas informações, mas a possibilidade de experimentar o esporte na prática, em uma imersão com possibilidade de aproximar o público da rotina de atletas e da estrutura dos clubes formadores.

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Entre quadras, arenas e espaços adaptados, o público pode, literalmente, viver um pouco do dia a dia esportivo. Há estações dedicadas ao basquete, tênis de mesa, mini-golfe, escalada e judô, além de atividades recreativas virais nas redes sociais, como o teste de reflexo com bastão, atração no estande do Clube Paineiras do Morumby. A experiência ainda inclui sinuca, xadrez e até simulações com realidade virtual.

Teste de reflexo com bastão do Paineiras do Morumby é uma das atividades mais procuradas pelos visitantes (foto: Tatiana Ferro/Fotop/CBC)

Imersão

A atmosfera ganha ainda mais vida com a presença constante dos mascotes dos clubes. Eles circulam pelo evento interagindo com visitantes e criando um ambiente descontraído e dinâmico. Entre fotos, brincadeiras e encontros improvisados, o contato direto reforça o caráter acessível da exposição. Não é difícil, também, esbarrar com personalidades importantes do esporte olímpico. Além dos palestrantes, nomes relevantes, como a ginasta Julia Soares, o ex-judoca Rafael Baby e ex-ginasta Arthur Zanetti marcaram presença no CBC & Clubes Expo ao longo da semana.

No meio da imersão esportiva, os clubes apostam na criatividade para atrair visitantes. Há distribuição de brindes em máquinas de garra, sorteios de camisas, ativações com cabines de vento e até experiências gastronômicas. Clubes mineiros oferecem queijo e goiabada, enquanto representantes baianos apostam na tradicional cocada, criando uma conexão cultural com o público. O Minas Tênis Clube, por exemplo, apresenta o projeto “Minas do Futuro”, com foco em sustentabilidade, inovação e preparação para o centenário, em 2037. “Os visitantes terão a oportunidade de conhecer nosso clube e participar de atividades interativas. Tenho certeza de que será uma experiência extremamente proveitosa”, destacou o presidente Carlos Henrique Martins Teixeira.

Mascotes dos clubes esportivos brasileiros fazem parte do entretenimento de quem passa pelo CBC &Clubes Expo (foto: Guilherme Gongra/Fotop/CBC)

Já o Esporte Clube Pinheiros, considerado um dos mais olímpicos do país, aposta em um estande logo na entrada, com mini museu, criação de GIFs, videogames e exposição de itens de atletas. Atleta dos saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos Rio-2016, Jackson Rondinelli destacou a importância da troca de experiências e contato com o público fora das competições. “Estamos acostumados com treinos e competições. Estar em contato com quem organiza tudo isso é muito importante. É uma oportunidade de mostrar nosso esporte e sair da zona de conforto”, afirmou.

Tecnologia e criatividade

Com a intenção de cumprir o objetivo de proporcionar trocas de experiências e oportunidades de negócio, o fórum em Campinas também se consolida como um hub de inovação. Equipamentos de recuperação física, novas tecnologias aplicadas ao treinamento e soluções estruturais, como pisos esportivos modernos, aparecem como destaque entre os estandes de marcaa. A proposta é apresentar ao público e aos gestores caminhos para evolução do esporte dentro e fora das quadras.

Entre experiências, tecnologia e contato direto com o esporte, o CBC & Clubes Expo 2026 consolida um ambiente onde o público deixa de ser apenas espectador e passa a fazer parte do jogo. A programação segue até sábado (25/4), em Campinas, ampliando ainda mais o alcance de um evento com a missão de conectar prática, conhecimento e paixão pelo esporte brasileiro.

*O repórter viajou a convite do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

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