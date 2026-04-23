Palmeiras bate o Jacuipense e assegura vantagem confortável

O Palmeiras terá menos uma data para se preocupar em maio. Nesta quinta-feira (23/4), no Allianz Parque, construiu uma boa vantagem sobre a Jacuipense para o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil: 3 x 0 no embate de ida desta etapa da competição.
O próximo encontro será no dia 13 do próximo mês, em Londrina (PR), onde o Verdão jogará novamente como "mandante" devido ao número de torcedores na região. O time paulista pode até perder por dois gols de diferença que se classifica para as oitavas de final. Outro cenário além da classificação do Palmeiras só acontecerá em caso de hecatombe.
Esta fase da Copa do Brasil é marcada por disparidade técnica. O jogo foi, assim, ataque contra defesa, com o Palmeiras registrando até 80% de posse de bola. Sosa, de pênalti, abriu, então, o score cedo. O Verdão ainda teve dois gols e um outro pênalti anulados. A Jacu, por sua vez, confundiu vontade com violência.
No fim da primeira etapa, por exemplo, Talisca acertou um carrinho violento em Evangelista e foi gentilmente convidado a se retirar do espetáculo. Nos acréscimos, Felipe Anderson aumentou para o escrete anfitrião. Tão fácil que o técnico Abel Ferreira mal saiu do banco de reservas.
Com domínio amplo e irrestrito do prélio, Abel Ferreira resolveu, enfim, colocar a tropa em ação para golear o adversário. Leia-se, claro, Flaco e Árias, preservados na primeira parte do espetáculo. Antes, no entanto, Sosa, o grande protagonista da noite, fez mais um, com extrema serenidade.
O paraguaio, aliás, se movimentou muito, soube atacar os espaços e esteve em todas as partes do campo no Allianz Parque. Mas o Verde desacelerou e não conseguiu ampliar o marcador. Que venha a Turma do Amendoim!
Ficha técnica
PALMEIRAS 3×0 JACUIPENSE
Copa do Brasil 5ª fase (Ida)
Data e hora: 23/04/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Gols: Sosa, 9’/1ºT (1-0); Felipe Anderson, 53’/1ºT (2-0); Sosa, 9’/2ºT (3-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Fuchs, Murilo e Arthur (Jeffré, 16’/2ºT); Freitas (Andreas, 21’/2ºT), Evangelista, Felipe Anderson e Maurício (Flaco, 22’/2ºT); Sosa (Árias, 22’/2ºT) e Roque (Luighi, 17’/1ºT). Técnico: Abel Ferreira.
JACUIPENSE: Marcelo; Weverton (Jhones, 6’/2ºT), Talisca e Railon; Amaral, Thiago (Gustavo Pereira, 39’/2ºT), Santana e Reis (Gefferson, 6’/2ºT); Thiaguinho (Gabriel Pereira, 23’/2ºT), Oliveira e Pedro Henrique (João Pedro, 24’/2ºT). Técnico: Rodrigo Ribeiro.
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
Cartão Amarelo: Evangelista (PAL); Reis, Santana, Railon (JCP)
Cartão Vermelho: Talisca, 36’/1ºT (JCP)
