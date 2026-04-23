Atlético-MG leva susto, mas vence Ceará e abre vantagem

Pressionado, o Atlético superou adversidades e saiu na frente em duelo pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (23/4), o Galo sofreu, mas venceu o Ceará por 2 x 1, na Arena MRV, pela partida de ida da quinta fase da competição.
Cassierra abriu o placar, mas Wndel Silva, em golaço, empatou o duelo. Porém, Renan Lodi foi decisivo para dar a vitória mineira. Apesar do triunfo, o time de Barba Domínguez ainda não convenceu e escutou vaias ao longo do jogo. O Vozão, na maior parte do jogo, apostou nos contra-ataques e sustentou bem na defesa.
Com o resultado, o Atlético ameniza a pressão e pode até empatar que avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis. Se o Ceará vencer por dois de vantagem, o Vozão garante classificação. Os times agora se enfrentam no dia 13/5 (quarta-feira), às 21h30, no Castelão.
Em casa e pressionado, o Atlético demorou para concretizar a posse de bola em gol. Até os 30 minutos, o Galo tinha o domínio do jogo, mas sem aceleração nas jogadas. No entanto, o time conseguiu crescer na reta final. Bernard e Maycon conseguiram as melhores chances até o gol de Cassierra, aos 43 minutos. O colombiano fez gol no rebote após chute de Victor Hugo. Um gol de centroavante.
O Ceará, por sua vez, optou por atacar nos contra-ataques, mas sem grandes oportunidades. Fez apenas duas vezes, sem dificuldades. Além disso, o Vozão ainda perdeu o goleiro Richard por dores no ombro. Ele sentiu aos três minutos após fazer defesa em chute, mas não resistiu e pediu para sair para entrada de Bruno Ferreira.
A segunda etapa foi bem mais intensa e com chances para os dois lados. O goleiro Bruno Ferreira, que entrou no decorrer do segundo tempo, fez pelo menos três defesas importantes para não dilatar tanto o placar. Além disso, Bernard e Victor Hugo também desperdiçaram chances.
Com poucas oportunidades e acuado, o Ceará buscou sair nos contra-ataques. Porém, o técnico Mozart proporcionou a entrada de Fernandinho, que aumentou a criação do time cearense. Assim, o gol de empate saiu. Aos 19 minutos, Gustavo Prado tocou na esquerda para Fernandinho, que ajeitou de letra para Wendel Silva. O atacante chutou colocado na gaveta.
O Galo, entretanto, não se acomodou e ficou novamente à frente no placar. Aos 27, Minda cruzou na área. Cuello dominou do outro lado e ajeitou para Lodi, que aplicou uma bomba, deixando Bruno Ferreira sem reação. Com a entrada do argentino, o Galo conseguiu acelerar o jogo; porém, o Galo não conseguiu ampliar a diferença. O goleiro Bruno Ferreira, afinal, foi bem para fechar a meta cearense.
Ficha técnica
ATLÉTICO-MG 2×1 CEARÁ
5ª Rodada Copa do Brasil
Data: 23/04/2026
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Público/Renda: 13.633 presentes / R$ 577.188,85
Gols: Cassierra, 43’/1°T (1-0); Wendel Silva, 19’/2°T (1-1); Renan Lodi, 27’/2°T (2-1)
ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon (Alexsander, 15’/2°T), Alan Franco, Victor Hugo (Minda, 22’/2°T), Bernard (Gustavo Scarpa, 35’/2°T), Cassierra (Hulk, 15’/2°T) e Dudu (Cuello, 22’/2°T). Técnico: Eduardo Domínguez.
CEARÁ: Richard (Bruno Ferreira, 30’/1°T), Alex Silva, Luizão, Eder, Fernando, Júlio César (Richardson, 33’/2°T), Dieguinho (Lucas Lima, 34’/2°T), Gustavo Prado, Juan Alano (Vina, 8’/2°T), Pedro Henrique (Fernando, 8’/2°T) e Wendel Silva. Técnico: Mozart.
Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Burno Muller (SC)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartão Amarelo: Preciado, Alan Franco (CAM), Richard, Wendel Silva, (CEA)
